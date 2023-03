Spieltage 30 bis 34 angesetzt: Dann spielen MSV und RWE

Essens Gegner am 30. Spieltag: Freiburg II (Szene aus dem Hinspiel).

Essen. Der DFB hat die Spieltage 30 bis 34 der Dritten Liga zeitgenau angesetzt. Das sind die Termine vom MSV Duisburg und von Rot-Weiss Essen.

Lange dauert es nicht mehr, bis in der 3. Liga die heiße Phase der Saison beginnt. Jetzt hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) die Spieltage 30 bis 34 zeitgenau terminiert.

Der MSV Duisburg wird in diesem Zeitraum ein Montagsspiel bestreiten - am 32. Spieltag bei Viktoria Köln. Die Heimspiele gegen die SV Elversberg, Borussia Dortmund II und Wehen Wiesbaden findet Samstagnachmittags statt. Zudem sind die Zebras an einem Sonntag bei der SpVgg Bayreuth z Gast.

Rot-Weiss Essen ist an allen vier Spieltagen zur Nachmittagszeit am Wochenende im Einsatz - zuhause gegen Freiburg II und bei Dynamo Dresden jeweils samstags, die Heimspiele gegen Mannheim und Oldenburg sowie das Auswärtsspiel beim FSV Zwickau steigen sonntags.

Über die Ansetzungen der verbleibenden vier Spieltage will der DFB Ende des Monats informieren.

3. Liga: Die Spieltage 30 bis 34 im Überblick

30. Spieltag

Freitag, 31. März

SpVgg Bayreuth - SV Meppen (19 Uhr)

Samstag, 1. April

Wehen Wiesbaden - FSV Zwickau

Erzgebirge Aue - VfB Oldenburg

MSV Duisburg - SV Elversberg

Rot-Weiss Essen - SC Freiburg II

Borussia Dortmund II - Hallescher FC

Viktoria Köln - SC Verl (alle 14 Uhr)

Sonntag, 2. April

VfL Osnabrück - Dynamo Dresden (13 Uhr)

1. FC Saarbrücken - Waldhof Mannheim (14 Uhr)

Montag, 3. April

FC Ingolstadt - 1860 München (14 Uhr)

31. Spieltag

Samstag, 8. April

VfB Oldenburg - Wehen Wiesbaden

MSV Duisburg - Borussia Dortmund II

1860 München - VfL Osnabrück

Waldhof Mannheim - SC Freiburg II

Hallescher FC - Erzgebirge Aue

Dynamo Dresden - Rot-Weiss Essen (alle 14 Uhr)

Sonntag, 9. April

SV Meppen - FC Ingolstadt (13 Uhr)

FSV Zwickau - 1. FC Saarbrücken (14 Uhr)

Montag, 10. April

SV Elversberg - Viktoria Köln (19 Uhr)

32. Spieltag

Freitag, 14. April

1. FC Saarbrücken - Dynamo Dresden (19 Uhr)

Samstag, 15. April

Wehen Wiesbaden - 1860 München

VfL Osnabrück - SV Elversberg

Erzgebirge Aue - SC Verl

FC Ingolstadt - VfB Oldenburg

Borussia Dortmund II - SV Meppen

SpVgg Bayreuth - Hallescher FC (alle 14 Uhr)

Sonntag, 16. April

SC Freiburg II - FSV Zwickau (13 Uhr)

Rot-Weiss Essen - Waldhof Mannheim (14 Uhr)

Montag, 17. April, 19 Uhr

Viktoria Köln - MSV Duisburg

33. Spieltag

Freitag, 21. April

Hallescher FC - VfL Osnabrück (19 Uhr)

Samstag, 22. April

VfB Oldenburg - SC Freiburg II

MSV Duisburg - Wehen Wiesbaden

1860 München - SpVgg Bayreuth

SV Elversberg - Erzgebirge Aue

Viktoria Köln - FC Ingolstadt

Dynamo Dresden - Waldhof Mannheim (alle 14 Uhr)

Sonntag, 23. April

SV Meppen - 1. FC Saarbrücken (13 Uhr)

FSV Zwickau - Rot-Weiss Essen (14 Uhr)

Montag, 24. April

SC Verl - Borussia Dortmund II (19 Uhr)

34. Spieltag

Freitag, 28. April

Waldhof Mannheim - Hallescher FC (19 Uhr)

Samstag, 29. April

Wehen Wiesbaden - SV Meppen

Erzgebirge Aue - Viktoria Köln

FC Ingolstadt - SC Verl

Borussia Dortmund II - SV Elversberg

SC Freiburg II - Dynamo Dresden

SpVgg Bayreuth - MSV Duisburg (alle 14 Uhr)

Sonntag, 30. April

VfL Osnabrück - FSV Zwickau (13 Uhr)

1. FC Saarbrücken - 1860 München

Rot-Weiss Essen - VfB Oldenburg (beide 14 Uhr)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: MSV Duisburg