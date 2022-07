Sicherheitsgründe: 3300 Plätze bleiben bei MSV gegen RWE frei

Duisburg. Am zweiten Drittliga-Spieltag kommt es zum Derby zwischen Duisburg und Essen. Der MSV informiert nun über den Kartenvorverkauf.

Das erste Heimspiel des MSV Duisburg in der anstehenden Drittliga-Saison hat es gleich in sich. Es geht im Ruhrgebiets-Derby gegen Aufsteiger Rot-Weiss Essen. Angepfiffen wird die Partie am Freitag, 5. August, um 19 Uhr.

Dass es sich dabei um kein gewöhnliches Fußballspiel in Duisburg handelt, zeigt schon die Tatsache, dass es einen besonderen Karten-Vorverkauf für das Duell gibt, der in zwei Phasen unterteilt ist. Am Mittwoch, 20. Juli (10 Uhr), haben zunächst Dauerkarteninhaber und MSV-Mitglieder ein Vorkaufsrecht auf Tickets. Am 28. Juli findet der Vorverkauf für alle statt. Gästetickets allerdings wird es ausschließlich über die Essener Vertriebswege geben. Der Zutritt in RWE-Kleidung zu Bereichen außerhalb des Gästeblocks ist untersagt.

MSV Duisburg steht vor einer hohen organisatorischen Hürde

„Wir möchten diesen besonders treuen und loyalen MSV-Anhängern die Chance geben, ihr Stammplatzkontingent zu diesem außergewöhnlichen Spiel frühzeitig aufzustocken und möglichst viele weitere Unterstützer mit blau-weißem Herzen in die Arena zu bringen", sagte MSV-Geschäftsführer Peter Mohnhaupt. Bestellt werden können Karten über das Callcenter, im Online-Shop sowie im ZebraShop und in allen Vorverkaufsstellen.

Insgesamt stehen in der Duisburger Arena für das Spiel gegen Essen 23.000 Plätze zur Verfügung - weniger als die Gesamtkapazität beträgt. Der Grund: 3300 Plätze müssen aus Sicherheitsgründen freibleiben und gehen nicht in den Verkauf. "Dass uns der diesjährige Spielplan gleich zu Beginn als erstes Heimspiel dieses Derby beschert, stellt unsere gesamte Organisation und all unsere Partner vor große Herausforderungen. Urlaubs- und krankheitsbedingt wird der ZebraShop nicht in der gewünschten Personalstärke besetzt sein und wir bitten daher auch umfassend vom Online- und Callcenter-Angebot sowie von allen Vorverkaufsstellen Gebrauch zu machen“, sagte Mohnhaupt.

Der MSV Duisburg eröffnet die Saison am kommenden Freitag (19 Uhr) mit einem Gastspiel beim VfL Osnabrück. Rot-Weiss Essen empfängt einen Tag später Mitaufsteiger SV Elversberg (14 Uhr).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: MSV Duisburg