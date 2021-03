Rückschlag für den MSV im Kampf um den Klassenerhalt

Köln. Fußball-Drittligist MSV Duisburg verliert sein Auswärtsspiel bei Viktoria Köln, dem Ex-Klub von Trainer Pavel Dotchev, mit 1:3.

Viktoria Köln bereitete seinem ehemaligen Trainer Pavel Dotchev bei dessen Rückkehr mit dem MSV Duisburg in den Sportpark Höhenberg einen freundlichen Empfang – damit hatte es sich dann aber auch. Die Zebras verloren am Samstag bei der Viktoria mit 1:3 (1:2) und erlitten damit im Kampf um den Klassenerhalt einen Rückschlag.,

MSV-Trainer Dotchev setzt auf Rotation

MSV-Trainer Pavel Dotchev setzte zu Beginn der englischen Woche auf Rotation. Neben dem verletzten Federico Palacios gehörten Ahmet Engin, Wilson Kamavuaka und Max Sauer nicht der Startaufstellung an. Dafür rückten Außenverteidiger Joshua Bitter sowie die Mittelfeldspieler David Tomic, Mirnes Pepic und Connor Krempicki in die Startaufstellung. In der Innenverteidigung setzte Dotchev auf das zuletzt überzeugende Duo Vincent Gembalies/Dominic Volkmer.

Unwetter sorgt für Spielunterbrechung

Kurz nach Spielbeginn öffnete der Himmel mit Blitz und Donner seine Schleusen. Regen und Hagel sorgten schon nach acht Minuten für eine Unterbrechung. Schiedsrichter Max Burda schickte die Teams in die Katakomben. Nach einer fünfminütigen Unterbrechung ging es weiter. Die Kölner attackierten die Zebras bereits früh und versuchten den Gegner durch ein aggressives Pressing weit in der gegnerischen Hälfte zu Fehlern zu zwingen.

Erstmals gefährlich wurde es für den MSV in Anschluss an eine Ecke, doch Moritz Fritz köpfte den Ball neben das Tor (15.). In der 23. Minute ging Köln in Führung. MSV-Torwart Leo Weinkauf schien bei der Flanke von Mike Wunderlich zunächst überlegt zu haben, herauszulaufen, machte dann aber wieder einen Schritt zurück. Per Direktannahme knallte Lucas Cueto den Ball zum 1:0 in den Winkel.

Beim MSV geht nach vorne nicht viel

Der MSV hatte Probleme, das Spiel an sich zu reißen. Nach vorne ging nicht viel. In der 32. Minute setzte sich Moritz Stoppelkamp auf der linken Seite durch und bediente Aziz Bouhaddouz, der im Strafraum zu Fall kam. Für einen Elfmeter reichte das aber nicht. In der 35. Minute schlugen die Kölner wieder zu. Dominic Volkmer verschätzte sich bei einem Steilpass, Timmy Thiele lief allein auf das Duisburger Tor zu, ließ Weinkauf keine Chance und traf zum 2:0.

Doch der MSV kam schnell ins Spiel zurück. David Tomic traf in der 41. Minute auf Zuspiel von Connor Krempicki mit einem abgefälschten Schuss ins kurze Eck zum Anschluss.

Die erste Chance im zweiten Durchgang verbuchten die Gastgeber. Leo Weinkauf war beim 17-Meter-Schuss von Lucas Cueto per Faustabwehr zur Stelle. Der MSV hatte nun mehr Spielanteile. Es fehlte nur die letzte Konsequenz. Pavel Dotchev brachte in der 63. Minute mit Ahmet Engin (für David Tomic) und Orhan Ademi (für Mirnes Pepic) zwei frische Offensivkräfte. Die beiden Neuen hätten beinahe prompt das 2:2 erzielt. Engin bediente Ademi, der mit der Hacke verlängerte, den Kölner Torhüter Sebastian Mielitz aber nicht überlisten konnte.

In der 79. Minute verpasste Mike Wunderlich das 3:1. Joshua Bitter bügelte seinen Fehler, der zu dieser Situation geführt hatte, aus, indem er den Ball zur Ecke ablenkte. Auch der Eckstoß brachte Gefahr für den MSV: Michael Schultz köpfte den Ball knapp über das Tor.

In der 81. sorgte Köln dann aber für die Vorentscheidung. Mike Wunderlich ließ zwei Duisburger aussteigen und traf zum 3:1 ins lange Eck. Dotchev brachte mit Wilson Kamavuaka (für Connor Krempicki) und Lukas Scepanik (für Marlon Frey) nochmal zwei frische Leute. Eine Wende war aber nicht mehr möglich. Lediglich Orhan Ademi verbuchte noch eine Kopfball-Chance (89.).

Am Dienstag, 16. März, 19 Uhr, geht es für die Zebras mit dem Nachholspiel beim Halleschen FC weiter. (DR)

