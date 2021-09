In der Kritik: MSV-Sportdirektor Ivica Grlic.

Fußball Inside Podcast Fußball Inside: Was läuft beim MSV Duisburg falsch?

Duisburg In der aktuellen Podcast-Folge sprechen wir über die Krise des MSV Duisburg und analysieren den Kader des Drittligisten.

Den Verantwortlichen des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg weht schon wieder ein kräftiger Wind entgegen: Für das kommende Heimspiel am Samstag gegen die Würzburger Kickers haben Fans im Internet einen Protest angekündigt. Sie fordern die Ablösung des Sportdirektors Ivica Grlic.

Was läuft in dieser Saison falsch beim MSV? Redakteur Dirk Retzlaff analysiert in der aktuellen Folge von Fußball Inside mit Moderator Timo Düngen den Kader des Drittligisten und spricht über die Defizite. Außerdem geht es um den Bundesliga-Start von Revierklub VfL Bochum. Redakteur Dominik Loth zieht ein Fazit nach den ersten drei Spielen.

Und es wird natürlich getippt! In der Länderspielpause steht diesmal allerdings nur ein Spiel an:

MSV Duisburg -- Wehen Wiesbaden (Samstag, 14 Uhr, MagentaSport)

