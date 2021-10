MSV-Gewinnspiel: 2 VIP-Tickets für Duisburg - Kaiserslautern

Duisburg. Was für ein Kracher in der 3. Liga: Der MSV Duisburg empfängt am 25. Oktober den 1. FC Kaiserslautern. Gewinnen Sie hier 1 x 2 VIP-Tickets.

Duell der Traditionsvereine in der 3. Liga. Am 25. Oktober (Montag, 19 Uhr, live bei MagentaSport und in unserem Live-Ticker) empfängt der MSV Duisburg in der Schauinsland-Reisen-Arena den 1. FC Kaiserslautern. Beide Klubs standen sich schon häufig in der Fußball-Bundesliga gegenüber, nun treffen die Zebras in der 3. Liga auf die Roten Teufel, die in der laufenden Saison einen soliden zehnten Tabellenplatz belegen. . Mit dem Spiel in Zwickau und anschließend gegen Kaiserslautern soll in Duisburg die Wende eingeläutet werden.

Sie haben die Möglichkeit, zwei Karten für diesen Fußball-Klassiker zu gewinnen. Gemeinsam mit MagentaSport verloren wir 1x2 VIP-Tickets (inkl. Eintrittskarte und Verzehr) für die Partie MSV Duisburg gegen den 1. FC Kaiserslautern.

Hier geht es zum Gewinnspiel!

Wichtiger Hinweis: Laut aktueller Corona-Schutzverordnung dürfen nur Personen im Stadion dabei sein, die unter die 3-G-Regel (geimpft, getestet, genesen) fallen. Ein entsprechender Nachweis im Fall eines Gewinns zu erbringen.

(Gewinnspiel unter Vorbehalt der Corona-Entwicklung, Teilnahme bis 10. Oktober)

Alle Spiele der 3. Liga gibt es live bei MagentaSport. An Spieltagen wird zusätzlich auch eine Konferenz angeboten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: MSV Duisburg