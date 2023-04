Duisburg. Der MSV Duisburg erkämpft sich in der Schlussphase einen Punkt gegen Wehen-Wiesbaden. Diesen hätten die Zebras fast noch hergeschenkt.

Komm lieber Mai und mache fürs Zebra alles wieder gut. In der Schlussphase des Heimspiels gegen den Tabellenzweiten SV Wehen-Wiesbaden rettete Innenverteidiger Sebastian Mail als Nothelfer im Sturm dem Fußball-Drittligisten MSV Duisburg einen Punkt beim 1:1 (0:1)-Remis vor 9214 Zuschauern in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg.