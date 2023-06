MSV Duisburg - Ziegner: „Gibt Scheißgefühl für die Pause“

Duisburg. Der MSV Duisburg hat seine Vorbereitung auf die neue Saison in der 3. Liga bekannt gegeben. Drei Testspiele, Trainingslager noch nicht fix.

Seit Sonntag gilt für die Spieler des MSV Duisburg vor allem eines: entspannen, abschalten, sich neu fokussieren. Das 1:3 bei Waldhof Mannheim war beileibe nicht der Ausstand in der 3. Liga, den sich die Zebras gewünscht hatten. Kein Wunder, dass Trainer Torsten Ziegner aus seinem Gemütszustand nach der Pleite, die den MSV die Spielzeit auf Platz 12 beenden ließ, keinen Hehl machte: „Für den Start in die Pause gibt uns das natürlich ein Scheißgefühl. Die nächsten Tage werden wir nutzen, um durchzuschaufen.“ Denn der Plan zur Vorbereitung auf die neue Saison steht bereits.

MSV Duisburg überprüft noch Option auf Trainingslager

Fast genau einen Monat frei haben die MSV-Spieler, Torsten Ziegner bittet seine Mannschaft am 26. Juni in Duisburg-Meiderich zum Trainingsauftakt mit ersten Gesundheits-Tests. Nur vier Tage später steht das erste Vorbereitungsspiel beim Duisburger Kreisligisten SV Duissern an. Tags darauf steigt der schauinsland-reisen-Familientag an der Westender Straße.

Weitere Vorbereitungsgegner des MSV Duisburg werden am 2. Juli auf der Vereinsanlage die DJK Lösort Meiderich (2. Juli) und am 14. Juli Fortuna Köln in der Domstadt sein. Saisonauftakt in der 3. Liga ist vom 4. bis 6. August, der Spielplan wird noch veröffentlicht.

Was der MSV Duisburg bisher noch nicht dingfest gemacht hat, ist ein Trainingslager. Geplant ist es aber für die zweite Juni-Hälfte, wie der Verein mitteilte. Auch die übrigens Testgegner sind noch nicht ausgemacht. Das Team von Torsten Ziegner plant noch mit drei oder vier Möglichkeiten, sein Team im Wettkampf-Charakter beurteilen zu können. Genauso wenig wie die Kontrahenten sind natürlich auch die Termine oder Anstoßzeiten dafür fix.

Hinter dem MSV Duisburg liegt ein turbulentes Jahr – sportlich wie auch außerhalb des Platzes. Niclas Stierlin meinte aber nach dem Mannheim-Spiel: „Wir wollen definitiv im nächsten Jahr erfolgreicher sein. Diese Saison war besser als die letzte. Das sollten wir mitnehmen.“

