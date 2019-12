Unterhaching Der MSV Duisburg musste sich am Sonntag bei der SpVgg Unterhaching mit einem 2:2 (2:2) begnügen. Die Zebras lagen zweimal in Führung.

MSV Duisburg verspielt den Sieg in Unterhaching

Der Fußball-Drittligist MSV Duisburg hat es verpasst, zum Hinrundenfinale die Tabellenführung deutlicher auszubauen. Vor 3750 Zuschauern in Unterhaching kam der Herbstmeister trotz zweimaliger Führung und guten Chancen in der zweiten Halbzeit nicht über ein 2:2 (2:2) hinaus. Mit dem Punktgewinn können die Meidericher dennoch gut leben, denn die Konkurrenz patzte am Wochenende. Den Tabellenvierten aus Unterhaching hielt der MSV selbst auf Distanz.

Kurioses Führungstor durch Stoppelkamp

Der Herbstmeister ging nach 15 Minuten auf durchaus kuriose Weise in Führung. Moritz Stoppelkamp traf mit einem satten Schuss die Latte. Den Abpraller drückte Vincent Vermeij per Kopf ins leere Tor. Gerade als der MSV die Partie kontrollierte, fiel der Ausgleich. Und wieder war Aluminium und Moritz Stoppelkamp beteiligt. Der MSV-Kapitän hatte zunächst Pech mit einem Pfostentreffer. Im Gegenzug traf Felix Schröter (22.) per Konter.

Auch Daschners erneutes Führungtor hält nicht lange

Die Zebras hielten dagegen und legten erneut vor. Tim Albutats Vorlage mit einem Heber über den Torwart Nico Mantl verwandelte Lukas Daschner (31.) mühelos. Wieder war Moritz Stoppelkamp beteiligt. Die Hachinger hatten den Motor des MSV-Spiels im Abseits gesehen und protestierten heftig. Freilich, der Linienrichter hatte die Situation richtig gesehen. Der Treffer war regulär. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit musste der souverän aufspielende Gast dann erneut den Ausgleich einstecken. Ein klug gespielter Freistoß von der Mittellinie machte für Moritz Heinrich die Schussbahn zum 2:2 frei.

Comeback für Marvin Compper bei MSV

Die zweite Halbzeit begann mit einem Comeback: Marvin Compper kam nach seiner Verletzungspause seit Mitte Oktober wieder zum Einsatz. Leroy-Jacques Mickles hatte sich Mitte der ersten Halbzeit eine Knieblessur zugezogen und musste in der Kabine bleiben. Compper bekam gleich reichlich Arbeit als Innenverteidiger. Der Tabellenfünfte von Trainer Torsten Lieberknecht erhöhte die Schlagzahl. Die besten Möglichkeiten hatte aber der Spitzenreiter. Vermeij mit einem Kopfball und Stoppelkamp mit einer Direktabnahme verpassten die erneute Führung. Daschner zwang (73.) Hachings Keeper Nico Mantl zu einer Glanzparade.

Der MSV beherrschte das Spiel und den Gegner, setzte aber nicht den entscheidenden Stich. Es gab reichlich Ballbesitz, aber keine Tore. Lukas Scepanik ließ nach einem Zuspiel des eingewechselten Arnold Budimbu die beste Gelegenheit zum vollen Erfolg aus, als er freistehend an dem besten Hachinger Nico Mantl scheiterte. Glück hatte der MSV Duisburg bei einem nicht genau genug gezielten Drehschuss von Felix Schröter auf der Zielgeraden. (kew)

Das Spiel zum Nachlesen im Live-Ticker: