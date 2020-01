MSV Duisburg verliert nach einer 2:0-Führung

Der MSV Duisburg startete im Estadio Municipal de Portimao schwungvoll in die Partie, dominierte schnell das Geschehen. Auch wenn vor dem Hintergrund der großen Trainingsbelastung nicht alles rund lief, erspielten sich die Zebras gute Torchancen.

In der zweiten Minute verpasste Vincent Vermeij eine Stoppelkamp-Flanke nur knapp. Sinan Karweina verzog in der 20. Minute aus aussichtsreicher Position. Zehn Minuten später schoss Moritz Stoppelkamp von der Strafraumgrenze knapp über das Tor. In der 36. Minute zahlte sich das druckvolle Spiel der Meidericher aber aus. Nach einem Stoppelkamp-Zuspiel traf Lukas Daschner freistehend zum 1:0.

Neuzugang Matthias Rahn debütiert für den MSV Duisburg

Im zweiten Durchgang schickte der Portimonense SC seine stärkere Garde aufs Feld. MSV-Trainer Torsten Lieberknecht wechselte auf zehn Positionen, lediglich Sinan Karweina verblieb im Team. Neuzugang Matthias Rahn gab in der Innenverteidigung sein Debüt im MSV-Dress.

Die Gastgeber machten Druck, der MSV erzielte dennoch den zweiten Treffer. Engin, von Mickels per Kopf in Szene gesetzt, verwertete einen Konter zum 2:0 (64.). Nur zwei Minuten später verkürzten die Portugiesen durch Moreno auf 1:2. In der 80. Minute stand Martinez sträflich frei und traf zum 2:2. In der 88. Minute traf Dener zum Sieg der Portugiesen.

„Das war ein guter Test. Trotzdem ärgert es mich, dass wir das Spiel nach einer 2:0-Führung nicht gewonnen haben“, resümierte Torsten Lieberknecht.