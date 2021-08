MSV Duisburg verliert in Magdeburg - zweimal Note 5

Magdeburg. Beim 0:2 in Magdeburg wirkte die MSV-Abwehr nicht immer sattelfest. Deswegen gibt es für zwei Defensivspieler die Note 5. Die Einzelkritik.

Leo Weinkauf: Reagierte bei einem raffinierten Freistoß von Atik stark (17.), war bei den beiden Gegentreffern ohne Chance. Sah in der zweiten Halbzeit nach einem vermeintlichen Foul gegen Conteh Gelb. Hatte Glück, dass Schiedsrichter Schwengers nicht Rot zückte, da Weinkauf der letzte Mann war. Allerdings handelte es ich schon beim Pfiff um eine Fehlentscheidung. Der Duisburger Keeper hatte den Magdeburger gar nicht berührt.

Note 3

Rolf Feltscher: War am Abwehrchaos, das zum zweiten Magdeburger Treffer führte, beteiligt – allerdings nur am Rande. In der Schlussphase setzte sich der Rechtsverteidiger in der Offensive stark in Szene und vergab zweimal den Treffer zum 1:2.

Note 3

Vincent Gembalies: Trug nicht zur Festigung in der Innenverteidigung bei, muss das 2:0 der Magdeburger zusammen mit seinem Kollegen Steurer auf seine Kappe nehmen.

Note 5

Oliver Steurer: Mit seinem zweiten Einsatz in Folge schreitet der Integrationsprozess des lange Zeit beschäftigungslosen Innenverteidigers voran. War wie Gembalies beim zweiten Magdeburger Treffers im Strafraum überfordert.

Note 4

Leroy Kwadwo: Auf der linken Abwehrseite mit einigen Nachlässigkeiten. Dadurch hatte der Gegner auf dem Flügel viel Raum. Wirkte in der Schlussphase platt.

Note 5

Niclas Stierlin: Lieferte im defensiven Mittelfeld eine durchschnittliche Leistung. Es mangelte an der Absicherung für die Viererkette. Im Umschaltspiel nach vorne nicht effektiv.

Note 4

Marlon Frey: Läuft seiner guten Form aus dem ersten Halbjahr noch hinterher. Im Zusammenspiel mit Stierlin müsste er im defensiven Mittelfeld den Ton angeben. Das gelang ihm am Samstag nicht.

Note 4

Marvin Ajani: Spielte in der defensiven Dreier-Mittelfeldkette auf der rechten Seite. Ließ sich in der Entstehung des Magdeburger Treffers zum 1:0 ausspielen. Tat sich über weite Strecken schwer. Kletterte mit seinem Assist zum Duisburger Anschlusstreffer in der Nachspielzeit in der Notenrangliste.

Note 3

Alaa Bakir: Versuchte es früh mit einer Schwalbe im Strafraum, hatte dabei Glück, dass er ohne Gelb davonkam. In der offensiven Dreierkette zunächst agil, ließ dann aber nach. Es mangelt noch an der Effektivität.

Note 4

Kolja Pusch: Spielte in der Dreier-Offensivkette zumeist auf der rechten Seite. Konnte sich nur wenig in Szene setzen, verbuchte im Angriff kaum brauchbare Aktionen.

Note 4

Aziz Bouhaddouz: Sorgte früh mit einem Freistoß und einem Drehschuss für Gefahr. Schloss einen vielversprechenden Angriff in der zweiten Halbzeit zu zögerlich ab. . Arbeitete viel, es fehlt aber noch Spritzigkeit. Insgesamt ein ordentlicher Auftritt.

Note 3

Chinedu Ekene: Kam in der 63. Minute für Pusch und gab sein MSV-Debüt.

Darius Ghindovean: Kam in der 63. Minute für Stierlin.

Marvin Bakalorz: Kam in der 76. Minute für Bakir. Sein MSV-Debüt, das früher als erwartet kam, kann Hoffnung machen.

Orhan Ademi: Kam in der 76. Minute für Aziz Bouhaddouz. Erzielte in der Nachspielzeit den Duisburger Anschlusstreffer.

Stefan Velkov: Kam in der 83. Minute für Oliver Steurer.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: MSV Duisburg