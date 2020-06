MSV Duisburg: Trainer Lieberknecht holt sich Tipps bei Klopp

Duisburg. Der MSV Duisburg hat das erste Spiel nach der Corona-Pause verpatzt. Nun warten intensive Wochen. Ratschläge gibt es von Jürgen Klopp.

In ernster Lage braucht es schon mal eine große Nummer. Torsten Lieberknecht, der Trainer des MSV Duisburg, hatte da was vorbereitet. Vor dem Spiel der Drittliga-Spitzenreiters daheim gegen das Schlusslicht FC Carl Zeiss Jena um 19 Uhr in Schauinsland-Arena ließ der Zebra-Coach mal einen richtig großen Namen fallen. Mit anderen Kollegen habe er über die Erfahrung mit Geisterspielen nicht gesprochen, sagte Lieberkecht. Einzig mit Jürgen Klopp habe er telefoniert. Er wollte von dessen Erfahrungen mit englischen Wochen profitieren. Fast verschämt fügte er hinzu: „Das wird Jürgen Klopp nicht recht sein, dass ich das verraten habe.“

Was er vom Coach des aktuellen Titelverteidigers in Champions League und Spitzenreiter in Premier League gelernt hat? Jedenfalls nicht das Rotationsprinzip. Lieberknecht erklärt: Von dieser Art Personalplanung halte er weniger: „Ich entscheide lieber von Spiel zu Spiel, wer am besten passt.“ Freilich, viel zu rotieren hat der Coach auch nicht. Der Feldspieler-Kader umfasst derzeit 18 Mann. Dabei sind Yassin Ben Balla und Vincent Gemablies, die beim 2:3 nach 2:0-Führung gegen 1860 München verletzt pausieren mussten, schon mit eingerechnet. Ebenso die Nominierung von Darius Ghindovean, einem Kicker aus der U19. Der 18-jährige Serbe hatte im März nicht mal davon träumen dürfen, in den Kader des Drittligisten aufrücken zu dürfen.

MSV Duisburg hat aus Waldhof-Pleite nichts gelernt

Die hohe Taktzahl mit elf Spielen in fünf Wochen beeindruckt den Coach durchaus. Dass man vor leeren Rängen kickt, hat weniger Wirkung auf ihn, auch wenn der 46-Jährige Geisterspiele nicht besonders mag. Die „unnötige Niederlage“, so Lieberknecht, schob er nicht auf die veränderten Rahmenbedingungen beim Neustart der Liga in München. Er beklagte eher einen Mangel an Lernfähigkeit. Denn bereits gegen Waldhof Mannheim hatte der MSV nach einer 2:0-Führung und bestem Spiel, wie ein sicherer Sieger ausgesehen. Am Ende hatte man dann die Partie mit 2:3 verloren. Der Tiefschlag war der Mannschaft offenbar keine Lehre. Angesprochen auf die magere Bilanz während der Rückrunde mit vier Niederlagen in fünf Spielen bemühte der Trainer eine weitere große Nummer: „Vor der Saison haben uns manche da gesehen, wo jetzt Carl Zeiss Jena steht, und jetzt sind wir Spitzenreiter.“