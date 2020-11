MSV Duisburg: So können Sie das Drittliga-Spiel gegen Saarbrücken im Stream oder Live-Ticker verfolgen

Duisburg. Drittligist MSV Duisburg hofft im Nachholspiel gegen den 1. FC Saarbrücken auf einen ersten Heimsieg. So können Sie das Spiel live verfolgen.

Dem MSV Duisburg fehlt in der aktuellen Saison neben anderem noch ein Spiel – das vom vierten Spieltag gegen den 1. FC Saarbrücken. Das soll sich am Abend ändern. Um 19 Uhr wird das Heimspiel gegen den Traditionsklub aus dem Saarland angepfiffen.

Das Nachholspiel in der 3. Liga ist live zusehen, allerdings nicht im frei empfangbaren Fernsehen. Magenta-TV überträgt die Partie.

Das sind die Rahmendaten für die Übertragung des Spiels MSV Duisburg gegen 1. FC Saarbrücken

Sender: Magenta-TV

Spielbeginn: 19 Uhr

Vorberichterstattung: ab 18.45 Uhr

Moderator: Konstantin Klostermann

Kommentator: Markus Höhner

Die Fakten rund um das Spiel des MSV Duisburg gegen den 1. FC Saarbrücken

Der MSV Duisburg ist nicht eben überragend in die Saison gestartet und steht in der 3. Liga aktuell auf Platz 16 der Tabelle. Saarbrücken ist dagegen gut in die Saison gestartet und steht derzeit auf Platz vier. Beide Klubs treffen erstmals seit der Saison 2013/14 wieder aufeinander. Seinerzeit konnte der MSV beide Drittliga-Duelle für sich entscheiden. Ein Sieg in dem Nachholsspiel würde dem MSV in der aktuellen Saison den ersten Heimsieg bringen.

Hintergründe und News zum MSV Duisburg

MSV Duisburg gegen den 1. FC Saarbrücken im Live-Ticker folgen

Wer einen alternativen Weg zur Übertragung durch Magenta-TV für das Spiel des MSV gegen den 1. FC Saarbrücken sucht, kann dem Spiel in einem der zahlreichen Live-Ticker verfolgen: Höhepunkte, Tore, Schiedsrichterentscheidungen und Spielerwechsel bietet auch Funke Sport in diesem Ticker. (fs)