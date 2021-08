MSV Duisburg siegt durch diskutablen Elfmeter in Osnabrück

Osnabrück. Der MSV Duisburg feiert drei wichtige Punkte in der Dritten Liga. Moritz Stoppelkamp trifft per Elfmeter für die Duisburger. Der Spielbericht.

Der MSV Duisburg hat zuletzt vor gut 31 Jahren ein Fußball-Spiel gegen den VfL Osnabrück verloren. Daran hat sich auch am Mittwochabend nichts geändert. Die Zebras gewannen das Drittliga-Nachholspiel an der Bremer Brücke mit 1:0 (1:0).

Die Duisburger dürfen durchatmen: Nicht nur der erste Auswärtssieg in der noch jungen Saison ist im Sack – die Mannschaft leistete zudem im Osnabrücker Hexenkessel vor 7004 Zuschauern erfolgreich Wiedergutmachung für die schwache Leistung am vergangenen Samstag in Saarbrücken.



Wie angekündigt, nahm MSV-Trainer Pavel Dotchev drei Veränderungen vor. Oliver Steurer, Neuzugang aus Heidenheim, feierte sein Debüt in der Innenverteidigung. Dotchev sprach hier von einem „Wurf ins kalte Wasser.“

Niko Bretschneider hüpfte auch ins kühle Nass und spielte hinten links, Kolja Pusch erhielt auf der offensiven Außenbahn das Vertrauen. Dominic Volkmer, Leroy Kwadwo und Marvin Ajani mussten sich mit einem Platz auf der Bank begnügen, wo erstmals auch Neuzugang Chinedu Ekene saß.

Der VfL Osnabrück brachte den erneut in Grün spielenden Gast bereits in der vierten Minute in Verlegenheit. Der VfL hebelte die Duisburger Abwehr mit einem langen Pass aus, Ba-Muaka Simakala kam frei zum Abschluss, MSV-Keeper Leo Weinkauf konnte zur Ecke abwehren.

Der Einsatz stimmte beim MSV Duisburg

Der Schreck saß nicht tief. Die Gastgeber bemühten sich zwar weiterhin darum, Druck auf die Zebras auszuüben, der MSV fand jedoch seine Ordnung. Das Wichtigste: Die Duisburger Mannschaft präsentierte sich mit einer anderen Einstellung als zuletzt in Saarbrücken. Einsatz und Körpersprache stimmten.

In der 20. Minute setzten sich die Gäste in der Offensive erstmals gefährlich in Szene. Moritz Stoppelkamp verfehlte aus 17 Metern das Osnabrücker Tor nur knapp. Sieben Minuten später war auf der Gegenseite Leo Weinkauf bei einem Schuss von Marc Heider gefordert. In der 33. Minute war der MSV wieder an der Reihe. Marlon Frey knallte den Ball nach einer ansehnlichen Stoppelkamp-Bakir-Kombination über den Kasten.

Alaa Bakir war dann an der Duisburger Führung maßgeblich beteiligt. Kolja Pusch bediente ihn mit einem langen Pass aus dem Mittelfeld, und VfL-Keeper Philipp Kühn holte den Dortmunder Neuzugang im Strafraum von den Beinen. Moritz Stoppelkamp verwandelte den – diskutablen – Elfmeter in der 40. Minute sicher zur Duisburger Führung. Alaa Bakir hätte vier Minuten später nachlegen können. Er lief alleine auf das Osnabrücker Tor zu, verzog jedoch.



Nach der Pause spielte der VfL auf seine Fan-Tribüne. Die Atmosphäre wurde hitziger – dafür liebt der Fußball-Fan die Bremer Brücke. An der Seitenlinie holte sich sogar MSV-Co-Trainer Branimir Bajic eine gelbe Karte ab. In der 60. Minute gab es den nächsten umstrittenen Elfmeter – diesmal für den VfL Osnabrück. Schiedsrichter Martin Speckner sah ein Foul von Oliver Steurer an Ulrich Taffertshofer. Aber der MSV hat ja Leo Weinkauf: Der Keeper parierte den Strafstoß von Lukas Gugganig (61.).

MSV Duisburg musste einige brenzlige Situationen überstehen

Das Stadion kochte, doch der VfL konnte davon nicht profitieren. Die Meidericher verteidigten konsequent und profitierten auch vom Unvermögen der Niedersachsen. In der 71. Minute kam Lukas Kunze frei zum Schuss, setzte den Ball aber weit neben das Duisburger Tor. In der 75. Minute zeigte Leo Weinkauf bei einem hohen Ball eine kleine Unsicherheit, doch Stefan Velkov war zur Stelle und bereinigte die Situation.



In der Schlussphase wurde es noch mehrere Male brenzlig für den MSV. Marc Heider köpfte den Ball an den Pfosten. Heider vergab noch einen weiteren Hochkaräter, ebenso wie Ba-Muaka Simakala. Am Ende überstand der MSV Duisburg auch noch die fünfminütige Nachspielzeit.

