MSV Duisburg: Petar Sliskovic wechselt zu Türkgücü München

Duisburg Fußball-Drittligist MSV Duisburg und Petar Sliskovic gehen in Zukunft getrennte Wege. Der Stürmer schließt sich einem Liga-Konkurrenten an.

Petar Sliskovic wird künftig das Trikot des Drittliga-Aufsteigers Türkgücü München überstreifen. "Petar ist ein erfahrener Profi, der die Qualität in unserem Kader anheben und das Offensivspiel beleben soll. Wir sind sehr froh, dass wir diesen Wunschtransfer durchsetzen konnten", freut sich Türkgücü-Kaderplaner Roman Plesche auf der Homepage des Drittligisten. Der 29-jährige Kroate stand erzielte in der vergangenen Drittliga-Saison in 28 Einsätzen vier Tore für den MSV. Er war im Sommer 2019 vom VfR Aalen zum MSV gewechselt.

Sliskovic stand beim MSV noch bis 2021 unter Vertrag und sollte diesen auch erfüllen. Ein zweites Angebot des Aufsteigers nahmen die Zebras jedoch an. Über die Höhe der Ablösesumme haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart.

„Für uns war sein Verbleib bei uns nach dem vergangenen Samstag eigentlich klar. In den vergangenen vier, fünf Tagen ist dann aber mit einem erneuten Angebot noch einmal Bewegung in die Sache gekommen, und wir haben uns dann nach vielen und intensiven internen Gesprächen entschieden, Petar abzugeben“, erklärte Ivo Grlic.

MSV Duisburg muss neuen Stürmer suchen

Der Duisburger Manager wird nun einen Ersatz für den Angreifer finden müssen. „Wir haben ein klares Stellenprofil für den neuen Stürmer, werden aber keinen Schnellschuss machen“, verdeutlichte der MSV-Sportdirektor, „zumal das Transferfenster noch länger offen ist. Wir prüfen alles in Ruhe, denn der neue Spieler soll perfekt zum Verein passen. Denn dazu gehört auch das, was wir immer wieder betonen: Wir brauchen Spieler, die zu hundert Prozent hinter dem Spielverein stehen."

Petar Sliskovic ist nach Marvin Compper (Karriereende), Lukas Daschner (FC St. Pauli), Yassin Ben Balla (Eintracht Braunschweig), Lukas Bieder (Hallescher FC), Matthias Rahn (FC Energie Cottbus), Migel-Max Schmeling (Borussia Dortmund II) und Tim Albutat (KFC Uerdingen) Abgang Nummer acht des MSV Duisburg in der laufenden Sommer-Transferperiode. (fs)