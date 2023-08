MSV Duisburg: Niklas Kölle kugelt sich die Schulter aus

Duisburg. Das war für Niklas Kölle ein schmerzhafter Start in die neue Saison der 3. Fußball-Liga. Der Flügelspieler des MSV Duisburg schied beim 1:1 im Auswärtsspiel beim SC Freiburg II schon in der neunten Minute mit einer Schulterverletzung aus.

Der 23-Jährige hatte sich bei einem Foulspiel des Freiburgers Davino Knappe die Schulter ausgekugelt. Die Mediziner renkten die Schulter im Stadion sofort wieder ein. Kölle begab sich noch während des Spiels zu Untersuchungen in eine Freiburger Klinik. Am Montag soll eine weitere Untersuchung in der Duisburger Unfallklinik folgen. Über die zu erwartende Dauer des Ausfalls konnte der MSV am Sonntag noch keine Angaben machen.

Unentschieden für beide Seiten verdient

Das 1:1 zum Auftakt beim SC Freiburg II ging für MSV-Trainer Torsten Ziegner unter dem Strich in Ordnung. Der Punkt sei für beide Seiten verdient, wie der 45-Jährige sagte. „Trotzdem bin ich unzufrieden“, gab der Trainer nach der Partie zu Protokoll. Während der Coach mit der Abwehrleistung seiner Mannschaft weitgehend einverstanden war, ärgerte er sich über die Offensivleistung. Ziegner vermisste die Durchschlagskraft im Duisburger Spiel nach vorne.

Torsten Ziegner, Trainer des MSV Duisburg. Foto: Firo

Der Coach beklagte, dass seine Mannschaft nicht mehr aus dem Umstand, dass der SC Freiburg II mit einer weitgehend runderneuerten Mannschaft angetreten ist, gemacht habe. Gegen ein Team, das noch nicht eingespielt ist, hätte für die Zebras, bei denen mit Thomas Pledl nur ein Neuzugang im Einsatz war, nach Ansicht des Coaches mehr herausspringen müssen. Ziegner: „Die Konstellation war perfekt für uns.“

Erstes Heimspiel gegen 1860 München

Nun hat der MSV Duisburg fast zwei Wochen Zeit, um sich auf das erste Heimspiel gegen den TSV 1860 München (Samstag, 19. August, 14 Uhr, Schauinslandreisen-Arena) vorzubereiten. Bis dahin soll auch Pascal Köpke einsatzbereit sein. Der Neuzugang, der vom 1. FC Nürnberg kam, sei noch nicht 100-prozentig fit für einen Einsatz in Freiburg gewesen, wie Torsten Ziegner erklärte. Am Freitag, 11. August, testen die Meidericher beim Regionalligisten SSVg Velbert (19 Uhr, IMS-Arena, Bahnhofstraße).

