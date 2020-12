MSV Duisburg: Nachholspiel und weitere Partien terminiert

Duisburg. Vier neue Termine für den MSV Duisburg. In der 3. Liga steht nun die zeitgenaue Ansetzung der Spieltage 19 bis 21 und der Nachholspiele fest.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Spieltage 19 bis 21 in der 3. Liga zeitgenau angesetzt. Außerdem stehen nun die neuen Daten für ausgefallene Spiele fest. Der MSV Duisburg holt demnach das Duell mit dem 1. FC Magdeburg am Mittwoch, 20. Januar 2021, um 19 Uhr nach. Ursprünglich sollte das Spiel am vergangenen Montag stattfinden. Bei den Magdeburgern hatte es jedoch Corona-Fälle gegeben.

MSV Duisburg: Die Ansetzungen in der Übersicht: