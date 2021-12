MSV Duisburg nur Remis im Kellerduell: Die Fans sind sauer

Duisburg. Der MSV Duisburg kommt im Kellerduell gegen den SC Verl nicht über ein 2:2 hinaus. Von den Rängen gibt es Pfiffe und „Grlic-raus-Rufe“.

Der erhoffte Brustlöser blieb aus. Fußball-Drittligist MSV Duisburg kam am Samstag zum Abschluss der Hinrunde vor nur noch 5644 Zuschauern in der Schauinslandreisen-Arena im Kellerduell gegen den SC Verl nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus. Die Fans reagierten mit Pfiffen und „Grlic-raus-Rufen“.

MSV-Trainer Hagen Schmidt musste mehrere Ausfälle kompensieren. Moritz Stoppelkamp, der am Samstag 35 Jahre alt wurde, du Marvin Ajani fehlten nach MSV-Angaben krankheitsbedingt. Niko Bretschneider, der zuletzt erkältet war, hat sich im Training eine Zerrung zugezogen und stand deshalb nicht zur Verfügung. Marvin Bakalorz saß zunächst auf der Bank. Im Kader blieben erneut Plätze frei. Luca Leon Nikolai, Linksverteidiger aus der U 19, gehörte erstmals dem Profi-Aufgebot an. Routinier Dominik Schmidt zählte nicht zum Kader.

MSV beginnt mit spielerischem Übergewicht

Der MSV erspielte sich in einer zerfahrenen Anfangsphase ein Übergewicht. Niclas Stierlin verbuchte in Anschluss an einen Freistoß per Kopf die erste Chance, setzte den Ball aber über das Tor (15.). In der 24. Minute kam Aziz Bouhaddouz nach einem feinen Stierlin-Zuspiel frei vor dem Tor zum Abschluss, sein abgefälschter Schuss aus acht Metern führte jedoch nicht zum 1:0, sondern nur zu einer Ecke.

In der 35. Minute gelang den Gastgebern das erlösende Führungstor. Auf Zuspiel von Aziz Bouhaddouz vollendete Orhan Ademi zum 1:0. Für den Schweizer war es der zehnte Saisontreffer. Doch der SC Verl, von dem in der Offensive bis dahin kaum etwas zu sehen war, kam nur sechs Minuten später zum Ausgleich. Cyrill Akono ließ nach einem langen Abschlag seines Torhüters Robin Brüseke MSV-Verteidiger Tobias Fleckstein aussteigen und traf zum 1:1. Zuvor hatte der MSV Glück gehabt, dass Schiedsrichter Wolfgang Haslberger ein elfmeterreifes Foul von Niclas Stierlin nicht ahndete (39.).

MSV kommt vom Elfmeterpunkt zurück

Die erste verheißungsvolle Aktion in der zweiten Halbzeit verbuchte der MSV. Alaa Bakir setzte den Ball in der 52. Minute aus 17 Metern über das Tor. Fünf Minuten später machte es der SC Verl besser. Lukas Petkov traf mit einem Schuss aus der Distanz zum 1:2. Marlon Frey hatte sich zuvor tunneln lassen, nachdem Oliver Steuer im Mittelfeld den entscheidenden Zweikampf verloren hatte.

Der MSV kam in der 67. Minute vom Elfmeterpunkt aus zurück. Emanuel Mirchev hatte Kolja Pusch gelegt. Aziz Bouhaddouz trat zum Strafstoß an und verwandelte zum 2:2. In der 73. Minute brannte es wieder im Duisburger Strafraum. Die Zebras hatten Glück, dass Ron Berlinski zwei Meter vor dem Tor am Ball vorbei rutschte. In der 75. Minute parierte Leo Weinkauf jeweils gegen Luca Stellwagen.

Nächstes Heimspiel gegen Osnabrück

In der 90. Minute hätte der eingewechselte Julian Hettwer den „Lucky Punch“ setzen können, scheiterte jedoch am Verler Keeper. Der MSV startet am Sonntag, 19. Dezember, 14 Uhr, mit dem Heimspiel gegen den VfL Osnabrück in die Rückrunde.

