MSV Duisburg: Marvin Bakalorz nach Tätlichkeit gesperrt

Duisburg. Drittligist MSV Duisburg muss in den nächsten Wochen auf seinen Sechser Marvin Bakalorz verzichten. Er wurde vom DFB für drei Spiele gesperrt.

Der neue MSV-Trainer Hagen Schmidt wird zu Beginn seiner Tätigkeit bei den Zebras ohne Routinier Marvin Bakalorz auskommen müssen. Am Dienstag teilte der MSV Duisburg mit, dass der 32-Jährige vom DFB für drei Meisterschaftsspiele gesperrt wurde. Er wird den Meiderichern somit in den Partien gegen den 1. FC Kasierslautern, beim Halleschen FC und gegen Viktoria Berlin fehlen. Bei 1860 München (20.11) steht der defensive Mittelfeldspieler wieder zur Verfügung.

Bakalorz sah bei der bitteren 2:3-Niederlage am vergangenen Samstag beim FSV Zwickau in der 90. Minute beim Stand von 2:2 die Rote Karte. Er hatte Ex-Zebra Maximilian Jansen per Kopfstoß zu Boden befördert. Interimstrainer Uwe Schubert kritisierte Bakalorz für diesen folgenschweren Aussetzer. „So etwas geht nicht. Und das weiß der Marvin auch selbst.“ (mh)

