MSV Duisburg macht es besser als Schalke: 3:1-Sieg in Bocholt

Bocholt. Den ersten Härtetest der Vorbereitung hat der MSV Duisburg erfolgreich bestanden. Am Freitagabend gewannen die Zebras mit 3:1 beim 1. FC Bocholt.

Ein unseriöser Quervergleich: Am Donnerstag kam Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 im Test beim Regionalligisten 1. FC Bocholt nicht über ein 2:2 hinaus. Am Freitag spielte nun Drittligist MSV Duisburg am Hünting und siegte vor 900 Zuschauern 3:1 (0:0). Da freut sich der Duisburger Fan. Allerdings hatte der frühere MSV-Profi Dietmar Hirsch, der zur neuen Saison in Bocholt das Traineramt angetreten hat, seine Startaufstellung im Vergleich zum Vortag stark verändert. Wichtiger aus Sicht von Trainer Torsten Ziegner war hingegen, dass sein Team nun auch im ersten anspruchsvollen Test bestehen konnte.

MSV Duisburg mit zwei Neuzugängen in der Startelf

Die beiden Neuzugänge, Torwart Dennis Schmarsch und Stürmer Pascal Köpke, standen in der Startelf der Meidericher. Nicht im Kader waren Benjamin Girth, Marvin Knoll, Sebastian Mai, Alaa Bakir und erneut Torwart Vincent Müller. Der Stammkeeper der letzten Saison blieb bei den Testspielen bislang außen vor.

Der MSV, immer noch in den alten Trikots (diesmal in der roten Variante) unterwegs, setzt in der Vorbereitung weiter auf das 4-2-3-1-System. US-Boy Santiago Castaneda spielte erstmals in der Innenverteidigung. Niklas Kölle, in der alten Saison am Ende als Offensivkraft erfolgreich, spielte in Bocholt auf seiner „Ur-Position“ auf der linken Abwehrseite.

Pascal Köpke setzte bereits in der achten Minute eine erste Duftmarke. Nach einem Steilpass setzte der Stürmer den Ball nur knapp neben das Bocholter Tor. Danach vergaben Chinedu Ekene und Niklas gute Möglichkeiten. In der 13. Minute scheiterte Köpke aus kurzer Distanz an FC-Keeper Lucas Fox, der mit einem starken Reflex zur Stelle war. In der 14. Minute war Fox wieder Sieger gegen Köpke. Von den drei Großchancen hätte der Neuzugang gerne eine verwerten dürfen. Aber auch wenn es mit den Abschlüssen noch haperte: Der Ex-Nürnberger bestach mit viel Beweglichkeit und Balleroberungen.

Der MSV gab von Beginn an den Ton an. Bei der „Schwatten Liebe“ flatterten keine Schmetterlinge, Bocholt brachte wenig zustande. Die Angriffsversuche des Regionalligisten endeten zumeist an der Grenze des Duisburger Strafraums. Was der neue Torwart Dennis Smarsch kann, konnte der 24-Jährige mangels Beschäftigung nicht zeigen.

Zum Wiederanpfiff nach der Pause wechselten beide Trainer umfangreich durch, beim MSV blieben lediglich Dennis Smarsch und Chinedu Ekene auf dem Platz. Mittelfeldspieler Marvin Bakalorz, zuletzt mit Knieproblemen nur reduziert im Training am Ball, gab sein Testspieldebüt. Das Bocholter Tor hütete im zweiten Durchgang Gian-Luca Reck, der nicht nur der Sohn von Ex-MSV-Trainer Oliver Reck ist, sondern auch in der Duisburger Jugend spielte.

Marvin Bakalorz bringt den MSV Duisburg in Führung

Bocholt hatte nun etwas mehr vom Spiel, der MSV war aber immer noch dominant. In der 64. Minute stellten die Gastgeber den Spielverlauf auf den Kopf. Nach einem Handspiel von Rolf Feltscher traf Malek Fakhro per Elfmeter zur Bocholter Führung. Feltscher rückte das aber selbst wieder gerade. In der 68. Minute traf der Außenverteidiger zunächst den Pfosten, drückte im zweiten Versuch den Ball aber über die Linie. In der 73. Minute traf Marvin Bakalorz nach einem Eckball von Thomas Pledl zur Duisburger Führung. Hamza Anhari setzte in der 90. Minute mit dem 3:1 den Schlusspunkt.

MSV Duisburg am Samstag bei Hamborn 07

Schon am Samstag geht es für die Zebras weiter. Der MSV testet beim Oberligisten Hamborn 07. Anstoß im Holtkamp ist um 15 Uhr. Vier Tageskassen sind geöffnet. Neuigkeiten gibt es von Ex-MSV-Kapitän Moritz Stoppelkamp, der bei den Zebras keinen neuen Vertrag mehr erhielt. Nach Informationen der Redaktion steht der 36-Jährige vor einem Engagement beim Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen.

