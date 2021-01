MSV Duisburg kassiert 1:2-Heimpleite gegen Magdeburg

Duisburg. Der MSV hat seine dringlichsten Finanzprobleme vorerst beseitigen können. Sportlich erfolgte am Mittwochabend gegen Magdeburg Ernüchterung.

Am Ende war es doch kein perfekter Tag für den MSV Duisburg. Den positiven Nachrichten über einen Neuzugang und den Schluss der Finanzlücke folgte am Abend eine ernüchternde Heimpleite. Gegen den Abstiegskonkurrenten 1. FC Magdeburg verlor der Drittligist mit 1:2 (1:0). Ahmet Engin brachte den MSV zwar in Führung (22.), doch die Gäste drehten die Partie durch Nico Granatowski (55.) und Leon Bell Bell (75.).

Viel wichtiger war aber immer noch das, was die Duisburger zuvor veröffentlicht hatten: Der MSV konnte die Finanzlücke im Rahmen der Nachlizenzierung schließen. Die wirtschaftlichen Auflagen seien nach der Bewertung des Deutschen Fußball-Bundes für die aktuelle Spielzeit erfüllt, so der Klub.

Wie berichtet, hat der amerikanische Ausrüster Capelli seine Anteile an der MSV Duisburg KGaA erhöht und damit den entscheidenden Beitrag geleistet. Hinzu kamen Gelder von weiteren Sponsoren und die Erlöse aus dem Verkauf von Geister-Dauerkarten. Der MSV hat fast 4000 Tickets abgesetzt.

MSV leiht Zweitliga-Profi aus

Obendrein konnte der MSV einen Zugang vermelden: Vom Zweitligisten SSV Jahn Regensburg wechselt der offensive Mittelfeldspieler Federico Palacios bis zum Saisonende auf Leihbasis zu den Zebras. Der 25-Jährige spielte bei den Bayern in dieser Saison keine Rolle, kam am ersten Spieltag als Einwechselspieler in der 90. Minute zum Zug. Palacios saß bereits gegen Magdeburg auf der Bank. Er soll dabei helfen, den Ausfall des Angreifers Vincent Vermeij zu kompensieren.

Die ersten zehn Minuten am Mittwochabend gehörten dem FCM, doch Daniel Steininger (6./10.) verpasste die frühe Führung. Duisburg ging per Konter in Führung und stellte den Spielverlauf auf den Kopf. Der FCM war danach geschockt, Duisburg stand nun auch besser in der Defensive. Über Konter blieb Duisburg gefährlich, der FCM brauchte bis zur 37. Minute, um offensiv wieder in Erscheinung zu treten.

MSV-Talent Julian Hettwer verpasst den Ausgleich

Nach der Pause musste der FCM aufpassen, nicht in Konter zu laufen, gleichzeitig aber nach vorne spielen. Den ersten Hochkaräter nutzte Granatowski zum Ausgleich - diesmal war der MSV hinten unsortiert. Beide Teams nun um den Siegtreffer bemüht, zugleich aber mit dosiertem Risiko. Magdeburg drehte die Partie durch Bell Bell nach Vorlage von Granatowski, hatte aber im Gegenzug Glück, dass der Ball des eingewechselten Julian Hettwer am Tor vorbei sprang. Duisburg rannte nun an, wirkte aber kopflos, so dass der FCM die Führung über die Zeit retten konnte. (mit dpa)

MSV Duisburg gegen Magdeburg: So haben sie gespielt

MSV Duisburg: Weinkauf - Bitter, Schmidt, Gembalies, Volkmer (81. Scepanik) - Engin, Kamavuaka, Ghindovean, Sicker - L.-J. Mickels (60. Palacios Martínez), Stoppelkamp (74. Hettwer)



1. FC Magdeburg: M. Behrens - Ernst, Bittroff, Tob. Müller, Burger - Jacobsen - Granatowski (79. S. Bertram), Jakubiak (65. A. Müller), Obermair - Steininger (65. Bell Bell), Saliou Sané

Schiedsrichter: Robert Kampka (Mainz)

Tore: 1:0 Engin (22.), 1:1 Granatowski (55.), 1:2 Bell Bell (75.)

