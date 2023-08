MSV Duisburg: Kapitän Mai stichelt: "Kann man verteidigen"

Halle. Zufrieden ist der MSV Duisburg mit seinem 1:1-Unentschieden in Halle nicht. Die Zebras wollen noch nachverpflichten.

Sebastian Mai hätte gerne bei seinem Besuch beim alten Arbeitgeber mehr eingepackt. „Ich bin nicht zufrieden, weil wir drei Punkte holen wollten“, sagte der Kapitän des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg nach dem 1:1 beim Halleschen FC, für den Mai von 2018 bis 2020 gespielt hatte. Mai trug selbst dazu bei, dass die Zebras an der Saale nicht gänzlich leer ausgingen. Nach einem Eckball von Kolja Pusch traf der Abwehrchef zum 1:1.

Duisburg-Kapitän Sebastian Mai (beim Kopfball) erzielt den Ausgleichstreffer für den MSV.

Nach Marvin Senger in Freiburg ist Sebastian Mai nun der zweite Abwehrspieler, der für den MSV erfolgreich war. Mehr war in dieser Saison für Duisburg noch nicht drin. Beim Kopfball hatte der 29-Jährige im Hallenser Strafraum Lufthoheit. Das lag natürlich auch daran, dass Mai 1,95 misst. Der 29-Jährige merkte nach der Partie mit einem Schmunzeln an: „Ich glaube, es gibt keinen, der größer ist als ich dort.“ Und er frotzelte gleichfalls über die gegnerischen Abwehrspieler: „Man kann das trotzdem verteidigen.“

Standard bereitet dem MSV Probleme

Ein Standard brachte den MSV in Halle in Schwierigkeiten, ein Standard führte aber auch zum 1:1. MSV-Trainer Torsten Ziegner erhofft sich weiterhin insgesamt mehr Durchschlagskraft in der Offensive. „Wir kommen gut bis zum 16er, dann ist aber die letzte Aktion nicht gut genug“, vermisst der 45-Jährige weiterhin im Spiel nach vorne die letzte Konsequenz. Sebastian Mai glaubt, dass die Mannschaft das bald auch umsetzen wird. Der Kapitän spricht von Details und sagt weiter: „Das ist ein Prozess. Wenn wir den fortführen, dann knallt’s hier auch.“

Langfristigen Ausfälle sollen kompensiert werden

Dazu soll bald auch ein weiterer Neuzugang beitragen. Der MSV will bis zum Ende der Transferfrist am 1. September noch einen weiteren Spieler verpflichten, um die langfristigen Ausfälle der an der Schulter verletzten Spieler Thomas Pledl und Niklas Kölle zu kompensieren. „Die Offensive stellt sich gerade von selbst auf“, seufzt Torsten Ziegner, der hofft, „dass bald noch einer kommt.“ Sportchef Ralf Heskamp bestätigte, dass die Zebras noch etwas machen wollen. Die Personalie Tim Köther – der 22-Jährige soll dem Vernehmen nach bis zum Saisonende vom Bundesligisten 1. FC Heidenheim auf Leihbasis zum MSV wechseln – wollte Heskamp am Dienstag nicht kommentieren.

