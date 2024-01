MSV Duisburg heute live! Gelingt eine Sensation gegen Ulm?

Nach der bitteren 2:3-Niederlage gegen den Halleschen FC war die Stimmung beim MSV Duisburg am Boden.

Aalen/Duisburg. Der MSV Duisburg ist am Samstag, 14 Uhr, beim SSV Ulm 1846 gefordert. Die Aufgabe könnte kaum schwerer sein. Hier gibt es den Liveticker.

Der MSV Duisburg steht in der 3. Liga mit dem Rücken zur Wand. Nach den bitteren Niederlagen gegen die Tabellennachbarn TSV 1860 München (1:4) und Hallescher FC (2:3) ist das rettende Ufer nun acht Punkte entfernt. Nun müssen die Zebras am heutigen Samstag, 27. Januar, 14 Uhr, beim SSV Ulm 1846 Fußball ran. Das Spiel findet in Aalen statt. Hier gibt es die Partie im Liveticker.

Die Aufgabe bei dem Aufsteiger aus Ulm ist auf dem Papier sicherlich die schwerste der englischen Woche. Die Ulmer haben in 22 Spielen 39 Punkte geholt, belegen aktuell den Relegationsplatz drei. Mit 37 Toren stellt Ulm zudem die drittbeste Offensive der Liga. Als erster Verfolger des Spitzenduos Dynamo Dresden und SSV Jahn Regensburg (jeweils 46 Punkte) benötigen die Ulmar einen Sieg, um ganz oben dranzubleiben.

MSV Duisburg nach zwei Niederlagen abgeschlagen

Werte, von denen die Meidericher in dieser Saison nur träumen können. Der MSV steht mit 16 Punkten auf Platz 19. Der erste Nicht-Abstiegsplatz ist mittlerweile acht Punkte entfernt. Auf jenem 15. Rang steht der Hallesche FC, punktgleich mit dem TSV 1860 München. Jene zwei Gegner, gegen die der MSV zuletzt binnen weniger Tage verloren hat.

In Ulm hat der MSV zudem etliche Ausfälle zu beklagen. Jüngst hinzugekommen ist Joshua Bitter, der Halles Tarsis Bonga von hinten umgegrätscht hatte. Folgerichtig gab es Rot. Da muss er nicht so reingehen, wir sind ja da hinten. Das war nicht so clever. Ich denke, das weiß er“, sagte MSV-Kapitän Marvin Knoll im Anschluss bei Magenta Sport.

MSV Duisburg: Drei Spielern drohen Gelbsperren

Verletzt sind zudem Sebastian Mai, der an einem Kreuzbandriss laboriert, Marvin Bakalorz, Chinedu Ekene und Pascal Köpke, die allesamt Knieverletzungen erlitten haben und Dennis Smarsch, der mit Patellasehnenproblemen ausfällt. Zudem drohen Niclas Stierlin, Torhüter Vincent Müller und Mittelfeldmann Santiago Castaneda Sperren. Alle stehen bei vier Gelben Karten und laufen Gefahr, das darauffolgende Heimspiel gegen den SSV Jahn Regensburg am Sonntag, 4. Februar, 19.30 Uhr, zu verpassen.

