MSV Duisburg: Heimspiel gegen Magdeburg abgesagt

Die MSV-Arena bleibt am Montag leer: Das Heimspiel gegen Magdeburg wurde abgesagt.

Duisburg. Am Montag sollte der Drittligist eigentlich gegen den 1. FC Magdeburg antreten. Der Klub aus Sachsen-Anhalt befindet sich aber in Quarantäne.

Am frühen Freitagmorgen hatte der MSV Duisburg Gewissheit: Das für Montag geplante Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg findet nicht statt. Darüber informierte der Fußball-Drittligist in einer Vereinsmitteilung.

Eigentlich wollte der MSV am Freitag mit der Vorbereitung auf das letzte Heimspiel des Jahres beginnen. hätten Trainer Gino Lettieri und die abstiegsbedrohte Mannschaft noch einmal die Chance gehabt, das Jahr mit einem positiven Resultat zu beschließen. Doch daraus wird nichts. Die Magdeburger befinden sich nach einem positiven Corona-Test weiterhin in Quarantäne.

Schon das Heimspiel des FCM gegen Saarbrücken abgesagt

Die spielleitende Stelle des Deutschen Fußball-Bundes habe einem entsprechenden Antrag der Magdeburger auf Absage stattgegeben, teilte der MSV mit. Grundlage hierfür ist der Paragraf 15 der Durchführungsbestimmungen, der auch schon im Falle des MSV zum Tragen kam. Wegen der Quarantäne-Anordnung des Gesundheitsamtes können die Magdeburger keine spielfähige Mannschaft aufstellen.

Schon das Heimspiel des FCM am Mittwoch gegen Saarbrücken wurde abgesagt, nachdem am Tag zuvor bei einer Testreihe eine Infektion eines Spielers mit dem Coronavirus festgestellt wurde. Das örtliche Gesundheitsamt hat angeordnet, dass die Mannschaft bis Dienstag, 22. Dezember in häuslicher Quarantäne bleiben muss. Die positiv getestete Person zeige weiterhin keine Symptome, teilten die Magdeburger mit.

Nächstes Spiel des MSV nach Silvester

Der MSV geht damit früher in die Winterpause. Das nächste Spiel in der Dritten Liga ist für den 10. Januar geplant. Dann treten die Meidericher beim FC Ingolstadt an.