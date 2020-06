MSV Duisburg - Hansa Rostock live im Stream und im Free-TV

Duisburg. Steigt der MSV in die Zweite Liga auf? Im Schlussspurt trifft der Drittligist Samstag auf Hansa Rostock. So verfolgen Sie die Partie live im TV.

Noch zwei Spieltage stehen in der Dritten Liga an. Der MSV Duisburg will in die 2. Bundesliga aufsteigen, musste gegen den KFC Uerdingen aber einen Rückschlag erleiden. Durch das 1:1 verlor der MSV Die Tabellenspitze an den FC Bayern München II. Am Samstag treffen die Duisburger auf einen direkten Konkurrenten im Aufstiegsrennen: Hansa Rostock. Der Anstoß gegen den Tabellen-Vierten ist um 14 Uhr.

Duisburg ist nicht nur die Tabellenführung los. Nach dem 1:1 gegen Uerdingen meldeten sich auch noch zahlreiche Spieler im Team von Trainer Torsten Lieberknecht angeschlagen. So klagten unter anderem die ausgewechselten Innenverteidiger Vincent Gembalies und Marvin Compper über muskuläre Probleme. MSV-Kapitän Moritz Stoppelkamp laboriert derzeit noch an einer Muskelverletzung. Trainer Torsten Lieberknecht hofft, bis Samstag „gesunde Spieler zu finden, die dann wieder aufstehen können“.

Vor dem Spiel in der Duisburger Arena gegen Hansa Rostock gibt nicht nur die Personaldecke Anlass zur Sorge. Seit der Corona-Pause ließ der MSV nun schon sieben Punkte liegen. Das soll sich am Samstag ändern.

Mehr News und Hintergründe rund um den Drittligisten MSV Duisburg:

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie das Drittliga-Spiel MSV Duisburg gegen Hansa Rostock live im Free-TV und im Livestream verfolgen können. Außerdem weisen wir Sie auf den Live-Ticker hin.

MSV Duisburg gegen Hansa Rostock: Ort, Datum und Anstoß

Begegnung: MSV Duisburg - Hansa Rostock

Ort: Schauinsland-Reisen-Arena, Duisburg

Datum: 20.06.2020

Wettbewerb: 3. Liga, 34. Spieltag

Anstoß: 14 Uhr

MSV Duisburg gegen Hansa Rostock live im TV sehen

Die Begegnungen der Dritten Liga werden nur teilweise im Free-TV übertragen. So steht am Samstag ab 14 Uhr unter anderem die Partie des 1. FC Kaiserslautern gegen den KFC Uerdingen an. Diese und alle weiteren Partien des 34. Spieltags überträgt der Pay-TV-Sender Magenta-Sport in voller Länge. Das Angebot ist für fast alle kostenpflicht. Nur Telekom-Kunden zahlen im ersten Vertragsjahr nichts. Danach kostet es mindestens 4,95 Euro im Monat. Alle anderen Interessenten können ein Jahresabo für monatlich 9,95 Euro schalten. Mehr Informationen gibt es auf der Homepage von Magenta-Sport.

Die öffentlich-rechtlichen Sender dürfen einige Partien der Dritten Liga live im Free-TV zeigen. Eine davon: Das Heimspiel des MSV Duisburg gegen Hansa Rostock.

MSV Duisburg gegen Hansa Rostock live im WDR

Der WDR überträgt am Samstag die Partie live im TV. Los geht es um 14 Uhr. Wer die Partie auf seinem Smartphone oder am Laptop sehen will, kann sich auch den Live-Stream auf sportschau.de ansehen.

MSV Duisurg gegen Hansa Rostock im Live-Ticker

Will mit Duisburg aufsteigen: MSV-Trainer Torsten Lieberknecht. Foto: Firo

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel des MSV Duisburg im TV oder im Live-Stream zu verfolgen, kann am Samstag in unserem Live-Ticker auf dem laufenden bleiben. Hier verpassen Sie kein Tor und keine Großchance des MSV Duisburg gegen Hansa Rostock. (lo)

Hier geht es zum Live-Ticker des Spiels MSV Duisburg gegen Hansa Rostock.