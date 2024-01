MSV Duisburg: Ginczek-Wechsel ist perfekt

Duisburg Daniel Ginczek wechselt von Fortuna Düsseldorf zum MSV Duisburg. Er soll dem angeschlagenen Drittligisten Offensivgefahr bringen.

Der Fußball-Drittligist MSV Duisburg hat den Mittelstürmer Daniel Ginczek von Fortuna Düsseldorf verpflichtet. Der 32-Jährige unterschrieb am Montag einen Vertrag bis Saisonende. Ginczek soll dem mit seinen Toren den Tabellenneunzehnten der dritten Liga aus dem Keller schießen. Beim Testspiel am Montagmittag gegen den niederländischen ZweitligistenFC Eindhoven kam der Stürmer mit der Erfahrung aus 120 Bundesliga-Spielen (29 Tore) und 121 Zweiliga-Partien (35 Tore) noch nicht zum Einsatz. Letzte Formalitäten des spektakulären Transfers waren zu klären.

Erster Ginczek-Einsatz am kommenden Wochenende möglich

Das Trikot der Zebras trägt der Neuzugang vermutlich zum ersten Mal am kommenden Samstag, wenn die Meidericher gegen den Regionalligisten Borussia Mönchengladbach II ihre Form testen. Erste Einsatzchance in der Liga ist dann am 20. Januar beim Auswärtsspiel des MSV gegen 1860 München.

Ginczek wechselte im Winter 2022 vom Bundesligisten VfL Wolfsburg zur Fortuna. In dieser Saison konnte sich der Center – auch aufgrund einer Verletzung – nicht durchsetzen und musste den Posten als Mittelstürmer dem Ex-Duisburger Vincent Vermeij überlassen. Seit Anfang Oktober brachte es der Angreifer lediglich auf fünf Einsatzminuten in der Liga. Nach nur zehn Einsätzen und einem Tor einigten sich die Verantwortlichen des Tabellenvierten der Zweiten Liga und der Spieler, in der vergangenen Woche auf eine Vertragsauflösung. Ginczek reiste vorzeitig aus dem Spanien-Trainingslager der Fortuna ab. Der Stürmer war angeblich der Topverdiener im Fortuna-Kader.

Daniel Ginczek soll für mehr Offensivgefahr beim MSV Duisburg sorgen. Foto: David Inderlied / dpa

MSV Duisburg hofft auf einen weiteren Offensiv-Neuzugang

Der MSV, auf der Suche nach einem „klaren Neuner“ (Trainer Boris Schommers), nutzte die Gelegenheit und holte den Kicker aus der Nachbarstadt nach Duisburg. Mit der Verpflichtung von Daniel Ginczek sind die Bemühungen des MSV, auf dem Transfermarkt rettendes Personal zu finden, nicht abgeschlossen. Mindestens eine weitere Offensivkraft soll vor dem Re-Start der Liga mit dem 21. Spieltag noch kommen. Der Hoffnung von Trainer Schommers auf insgesamt vier neue Leute erteilte Chris Schmoldt, Leiter Kaderplanung und Strategie beim MSV, eine Absage.

