MSV Duisburg gegen SV Wehen Wiesbaden: Wie Sie das Spiel live im TV und Stream sehen

Duisburg. Am Samstag steht für den MSV Duisburg die schwierige Aufgabe gegen den SV Wehen Wiesbaden an. So können Sie die Partie live im TV verfolgen.

Seit sechs Spielen konnte der MSV Duisburg in der 3. Liga nicht mehr gewinnen. Nichtsdestotrotz verlief das vergangene Wochenende nicht völlig verkehrt für die Meidericher. Durch das 2:2 bei Viktoria Köln konnte der Vorsprung auf die Abstiegsränge sechs Spieltage vor Saisontage auf sechs Zähler erhöht werden, der MSV hat zudem noch ein Spiel extra in der Hinterhand - auch wenn es die Nachholpartie gegen Tabellenführer SV Elversberg (Dienstag, 19 Uhr) ist.

Vor dem Duell mit dem Ligaprimus steht für die Zebras am Samstag (14 Uhr) eine weitere Herkulesaufgabe an. Zu Gast ist dann mit dem SV Wehen Wiesbaden der nächste Topklub. Als Tabellenzweiter ist die Mannschaft von Markus Kauczinski auf dem Weg in die 2. Bundesliga. Die Form der Hessen ist herausragend, denn die vergangenen fünf Spiele konnte Wiesbaden allesamt gewinnen. Der MSV ist also gewarnt - und muss womöglich erneut auf Kapitän Moritz Stoppelkamp verzichten.

Foto: Firo

MSV Duisburg gegen SV Wehen Wiesbaden live: Die Rahmendaten zum Spiel

MSV Duisburg - SV Wehen Wiesbaden

Datum: Samstag, 22.04.2023

Anstoß: 14 Uhr

Wettbewerb: 3. Liga

Ort: SchauinslandReisen-Arena, Duisburg

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Spiel zwischen dem MSV Duisburg und SV Wehen Wiesbaden live im TV, Live-Stream oder Live-Ticker verfolgen können.

Mehr News und Infos zum MSV Duisburg

a





MSV Duisburg gegen SV Wehen Wiesbaden live im TV: Wer überträgt das Spiel der 3. Liga?

Die Partie zwischen dem MSV Duisburg und dem SV Wehen Wiesbaden wird bei Magentasport übertragen - der Anbieter zeigt jedes Drittliga-Spiel in voller Länge. Interessierte brauchen bei dem Streamanbieter der Telekom ein Abo, um sich das Spiel anschauen zu können. Magentasport kostet für Kunden des Mobilfunkanbieters im Jahresabo 4,95 Euro pro Monat, im Monatsabo 9,95 Euro. Kunden ohne Telekom-Vertrag zahlen 9,95 Euro monatlich im Jahresabo bzw. 16,95 Euro im Monatsabo.

Den Link zur Übertragung des MSV-Spiels finden Sie hier.

Übertragen wird von der Partie vom MSV Duisburg gegen den SV Wehen Wiesbaden ab 13.45 Uhr. Moderator von Magentasport ist Tobi Schäfer als Kommentator ist Philip Konrad dabei.

Foto: Firo

MSV Duisburg gegen SV Wehen Wiesbaden im Liveticker auf unserer Website

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel live im Stadion, im TV oder per Stream zu verfolgen, der kann auch auf unseren Live-Ticker zum Spiel Viktoria Köln gegen MSV Duisburg zurückgreifen, den Sie hier finden.

In unserem Live-Ticker-Center können Sie selbstverständlich auch heute allen anderen Spielen und den wichtigsten Ligen folgen. Alle News, den Spielbericht mit Abpfiff und die Hintergründe zum MSV-Spiel gibt es auch auf unserem Portal.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: MSV Duisburg