MSV Duisburg gegen SC Verl: Wie Sie das Spiel heute live im TV sehen: Alle Infos zur Übertragung

Duisburg. Der MSV Duisburg spielt heute um 14 Uhr gegen den SC Verl. Wir erklären, wie Sie das Spiel der 3. Liga live im TV sehen können.

Sportlich gesehen kann der MSV Duisburg heute den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt in der 3. Liga schaffen. Gegner in der Duisburger Schauinsland-Reisen-Arena (Samstag, 18.03.2023, 14 Uhr) ist der SC Verl. Vor dem Heimspiel der Zebras von Trainer Torsten Ziegner bestimmen aber andere Themen das Geschehen in Duisburg. Am nächsten Mittwoch ist Mitgliederversammlung, und einen Tag vor dem Spiel gegen Verl gab der frühere Präsident Helmut Sandrock bekannt, dass er nicht in den MSV-Chefsessel zurückkehren und mit seinem Team nicht bei der Wahl antreten wird.

Heute will der MSV Duisburg aber zunächst einmal die 0:2-Niederlage bei Dynamo Dresden am vergangenen Mittwoch wiedergutmachen. Bei der Pleite kam ein altbekanntes Problem der Zebras wieder zutage: die Defensivschwäche bei Standardsituationen. „Wir müssen zusehen, dass solche Standardsituationen gar nicht erst entstehen“, sagte MSV-Verteidiger Tobias Fleckstein. Das will der MSV Duisburg gegen den SC Verl natürlich besser machen.

MSV Duisburg - SC Verl heute live: Die Rahmendaten zum Spiel

MSV Duisburg - SC Verl

Datum: Samstag , 18.03.2023

Anstoß: 14 Uhr

Ort: Schauinsland-Reisen-Arena, Duisburg

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Spiel zwischen dem MSV Duisburg und SC Verl heute live im TV, Live-Stream oder Live-Ticker verfolgen können.

MSV Duisburg - SC Verl heute live im TV: Wer überträgt das Spiel der 3. Liga?

Für Marlon Frey und den MSV Duisburg heißt es auch heute gegen den SC Verl gallig zu sein. Foto: Firo

Die Partie zwischen dem MSV Duisburg und dem SC Verl wird heute bei Magentasport übertragen - der Anbieter zeigt jedes Drittliga-Spiel in voller Länge. Interessierte brauchen bei dem Streamanbieter der Telekom ein Abo, um sich das Spiel anschauen zu können. Magentasport kostet für Kunden des Mobilfunkanbieters im Jahresabo 4,95 Euro pro Monat, im Monatsabo 9,95 Euro. Kunden ohne Telekom-Vertrag zahlen 9,95 Euro monatlich im Jahresabo bzw. 16,95 Euro im Monatsabo.

Den Link zur Übertragung des MSV-Spiels finden Sie hier.

Übertragen wird von der Partie des MSV Duisburg gegen den SC Verl heute ab 13.45 Uhr. Moderator von Magentasport ist Thomas Wagner, als Kommentator ist Christian Straßburger dabei.

MSV Duisburg gegen SC Verl heute im Liveticker auf unserer Website

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel live im Stadion, im TV oder per Stream zu verfolgen, der kann heute auch auf unseren Live-Ticker zum Spiel MSV Duisburg gegen SC Verl zurückgreifen, den Sie heute hier finden.

In unserem Live-Ticker-Center können Sie selbstverständlich auch heute allen anderen Spielen und den wichtigsten Ligen folgen. Alle News, den Spielbericht mit Abpfiff und die Hintergründe zum MSV-Spiel gibt es auch auf unserem Portal.

