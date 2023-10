MSV Duisburg gegen Arminia Bielefeld am Samstag live im TV und im Stream: Alles zur Übertragung der 3. Liga

Duisburg. Der MSV Duisburg trifft Samstag auf Arminia Bielefeld. Wir erklären, wie Sie das Drittliga-Debüt von Trainer Schommers live im TV sehen können.

Seine erste Aufgabe beim MSV Duisburg ist schon richtig schiefgelaufen - nun will Boris Schommers immerhin bei seinem ersten Einsatz als Trainer der Zebras in der heimischen Arena die Fans ein wenig beruhigen: Für den MSV steht die Drittliga-Premiere mit Schommers als Trainer an, Gegner wird am Samstag Arminia Bielefeld sein. Der Tabellen-20. gegen den 15. - für den MSV Duisburg geht es nun darum, schleunigst den Tabellenkeller zu verlassen.

Es ist keine Ruhe reingekommen beim MSV Duisburg - und schon an diesem Samstag treffen die Zebras auf Arminia Bielefeld: eine schwierige Aufgabe. Los geht es um 16.30 Uhr.

MSV Duisburg gegen Arminia Bielefeld am Samstag live: Die Rahmendaten zum Spiel

MSV Duisburg gegen Arminia Bielefeld

gegen Arminia Bielefeld Datum: Samstag, 21.10.2023

Anstoß: 16.30 Uhr

Wettbewerb: 3. Liga

Ort: Schauinsland-Reisen-Arena (Duisburg)

Übertragung: MagentaSport

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Spiel zwischen dem MSV Duisburg und Arminia Bielefeld am Samstag live im TV, Live-Stream oder im Live-Ticker verfolgen können.

MSV Duisburg gegen Arminia Bielefeld am Samstag live im TV: Wer überträgt das Spiel der 3. Liga?

Die Partie zwischen dem MSV Duisburg und Arminia Bielefeld wird am Samstag NICHT im Free-TV zu sehen sein. Bleibt also das inzwischen traditionelle Zuhause der 3. Liga: MagentaSport.

Der Anbieter zeigt jedes Drittliga-Spiel in voller Länge. Interessierte brauchen bei dem Streamanbieter der Telekom ein Abo, um sich das Spiel anschauen zu können. Magentasport kostet für Kunden des Mobilfunkanbieters im Jahresabo 7,95 Euro pro Monat, im Monatsabo 12,95 Euro. Kunden ohne Telekom-Vertrag zahlen 12,95 Euro monatlich im Jahresabo bzw. 19,95 Euro im Monatsabo.

Übertragen wird von der Partie des MSV Duisburg gegen Arminia Bielefeld am Samstag ab 16.15 Uhr. Kommentator bei MagentaSport ist Julian Engelhard. Moderator ist Tobias Schäfer.

MSV Duisburg gegen Arminia Bielefeld am Samstag im Liveticker

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel live im Stadion, im TV oder per Stream zu verfolgen, der kann auch auf unseren Live-Ticker zum Spiel MSV Duisburg gegen Arminia Bielefeld zurückgreifen, den Sie hier finden.

In unserem Live-Ticker-Center können Sie selbstverständlich auch heute allen anderen Spielen und den wichtigsten Ligen folgen. Alle News, den Spielbericht mit Abpfiff und die Hintergründe zum MSV-Spiel gibt es auch auf unserem Portal.

