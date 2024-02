MSV Duisburg: Fanproteste während des Abstiegskampfs

Fans des MSV Duisburg werfen in der 14. Spielminute Tennisbälle auf das Feld. Die Partie muss unterbrochen werden.

Duisburg Während des Abstiegsduells gegen Viktoria Köln fliegen auch in Duisburg die Tennisbälle auf das Feld. MSV-Spieler unterstützt Ordner.

Fanproteste beschäftigen aktuell den Profifußball quer durch die Ligen. „Nein zu Investoren“ hieß es auch in der Schauinslandreisen-Arena in Duisburg. Die Partie des MSV gegen Viktoria Köln musste unterbrochen werden. Tennisbälle, Frisbeescheiben und andere Gegenstände wurden von den Zebra-Anhängern in der 14. Minute auf das Feld geschmissen, untermalt von „Scheiß DFL“-Rufen.

Duisburgs Stürmer Daniel Ginczek unterstützte die Ordner und warf selbst ein paar Bälle vom Feld, während seine Mitspieler sich versuchten warm zu halten.

Bis dahin hatten die stark abstiegsbedrohten Meidericher ein gutes Spiel gezeigt, auf ein Tor warteten die Anhänger aber noch.

+++MSV Duisburg - Viktoria Köln: Den Live-Ticker zum Spiel finden Sie hier+++

Der Stadionsprecher appellierte an die Anhänger: „Wie ihr mitbekommen habt, stand gestern ein Spiel kurz vor der Absage. Wir brauchen die Punkte.“

Nach wenigen Minuten konnte Schiedsrichterin Fabienne Michel die Partie wieder anpfeifen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: MSV Duisburg