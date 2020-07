MSV-Kapitän Moritz Stoppelkamp (r.) und Marvin Compper greifen nächste Saison wieder in der 3. Liga an.

3. Liga MSV Duisburg erhält Lizenz für neue Saison in der 3. Liga

Duisburg. Der MSV Duisburg kann offiziell wieder für einen Start in der 3. Liga planen. Der DFB erteilte am Freitag allen Bewerbern die Zulassung.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat am Freitag allen Teams der 3. Liga - darunter auch der MSV Duisburg - offiziell die Zulassung für die kommende Saison erteilt. Zuvor hatte der DFB-Spielausschuss „die sportlich erbrachten Qualifikationen“ der Bewerber für die 3. Liga festgestellt. Bereits Ende Juni hatten alle 20 Vereine ordnungsgemäß ihre wirtschaftliche und technisch-organisatorische Leistungsfähigkeit im Rahmen des Zulassungsverfahrens nachgewiesen.

Sechs neue Teams in der 3. Liga

Die 3. Liga startet zeitgleich mit der Bundesliga und der 2. Bundesliga am 18. September in die kommende Spielzeit, der letzte Spieltag ist für den 22. Mai 2021 angesetzt. Mit den Zweitliga-Absteigern Dynamo Dresden und SV Wehen Wiesbaden sowie den Regionalliga-Aufsteigern 1. FC Saarbrücken, VfB Lübeck, SC Verl und Türkgücü München gehören dann sechs neue Teams der niedrigsten deutschen Profispielklasse an.

Im Zulassungsverfahren überprüft der DFB die wirtschaftliche und technisch-organisatorische Leistungsfähigkeit der Vereine – ähnlich des Lizenzierungsverfahrens der DFL für die Bundesliga und 2. Bundesliga - sowie die sportliche Qualifikation für die kommende Spielzeit. Das Zulassungsverfahren soll einen ordnungsgemäßen und einer Profispielklasse angemessenen Ablauf der Saison im finanziellen und technisch-organisatorischen Bereich gewährleisten. (dpa)