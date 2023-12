MSV Duisburg: Chris Schmoldt ist nun offiziell Sportchef

Duisburg Fußball-Drittligist MSV Duisburg beförderte Chris Schmoldt nun offiziell. Auch Branimir Bajic gehört der sportlichen Leitung an.

Die Hängepartie ist beendet, aus dem Provisorium wird nun eine feste Lösung. Fußball-Drittligist MSV Duisburg teilte am Donnerstag mit, dass Chris Schmoldt und Branimir Bajic nun offiziell die sportliche Leitung bei den Zebras innehaben. Seit der Freistellung von SportgeschäftsführerRalf Heskamp am 1. Oktober hatten Schmoldt und Bajic, hauptamtlich als Scouts für den MSV tätig, kommissarisch die Verantwortung inne. Wie der MSV mitteilte, ist Chris Schmoldt nun für den Bereich „Kaderplanung und Strategie“ verantwortlich. Branimir Bajic trägt nun den Titel „Leiter Lizenzmannschaft“. Über Vertragslaufzeiten machte der MSV keine Angaben.

Der MSV brauchte nun zweieinhalb Monate, um sich festzulegen. Mit der Beförderung von Chris Schmoldt und MSV-Spielerlegende Branimir Bajic scheint eine „große Lösung“ beim Spielverein kein Thema mehr zu sein. Ex-MSV-Stürmer Michael Preetz galt als Kandidat. Der frühere Geschäftsführer bei Hertha BSC hatte am Rande des Länderspiels zwischen Deutschland und der Türkei in Berlin im November im Rahmen einer Talkrunde Gespräche mit dem MSV bestätigt.

Der MSV Duisburg sucht noch einen Geschäftsführer

Der MSV Duisburg zitierte am Donnerstag seinen Präsidenten Ingo Wald in einer Pressemitteilung so: „Beide kennen Meiderich in- und auswendig, und wir sind überzeugt, dass sie mit ihren Fähigkeiten nicht nur perspektivisch dazu beitragen, unseren MSV zu entwickeln, sondern auch gemeinsam mit Trainerstab, Team und Fans die schwere Aufgabe in dieser Saison meistern werden.“ Chris Schmoldt, der seit 2016 für den MSV als Scout tätig ist, soll laut MSV-Mitteilung „neben der Leitung Scouting und Kaderplanung auch Budget- und Vertragsthemen, administrative und organisatorische Themen rund um den Spielbetrieb, die Strategie-sowie Philosophie-Entwicklung und -Umsetzung für den MSV verantworten.“ Kurzfristig wird sich Schmoldt nach Neuzugängen umsehen, die die Mannschaft in der Winterpause verstärken können.

Offen ist noch die Besetzung der Geschäftsführung. Thomas Wulf und Peter Mohnhaupt, die bereits im Oktober gekündigt hatten, werden spätestens im Frühjahr den Verein verlassen.

