MSV Duisburg beendet Pleitenserie mit Sieg gegen Halleschen FC

Duisburg. Nach vier Niederlagen in Serie hat der MSV Duisburg gegen den Halleschen FC mit 1:0 gewonnen. Marvin Bakalorz köpfte den Siegtreffer.

Fußball-Drittligist MSV Duisburg konnte dank einer überragenden Leistung von Mittelfeldspieler Marvin Bakalorz nach vier Pflichtspielniederlagen in Folge wieder ein Erfolgserlebnis feiern. Die Zebras besiegten am Samstag vor 9084 Zuschauern in der Schauinslandreisen-Arena den Halleschen FC mit 1:0 (0:0).

MSV-Trainer Torsten Ziegner krempelte seine Startelf ordentlich um. Baran Mogultay und Phillip König feierten jeweils ihr Startdebüt in der Liga. Ziegner setzte in der Abwehr auf eine Dreierkette mit Joshua Bitter, Sebastian Mai und Niklas Kölle. Marvin Bakalorz und Marlon Frey bildeten die Doppelsechs, Baran Mogultay besetzte den linken Flügel. Im Angriff wirkte das Duo Aziz Bouhaddouz/Phillip König. Der zuletzt verletzte Kapitän Moritz Stoppelkamp saß zu Spielbeginn auf der Bank. Marvin Knoll kehrte nach langer Verletzungspause in den Kader zurück.

Mogultay mit der ersten großen Chance

Der MSV erspielte sich in der Anfangsphase Vorteile, aber zu oft kam der letzte Pass nicht an. Kolja Pusch und Marlon Frey versuchten es mit Distanzschüssen, die aber zu ungenau waren. Den ersten Hochkaräter verbuchte Baran Mogultay in der 22. Minute. Jannes Vollert konnte den Ball aber kurz vor der Torlinie noch wegkratzen und zur Ecke klären. Hier setzte Aziz Bouhaddouz zum Fallrückzieher an, traf den Ball jedoch nicht richtig.

Philipp König schloss in der 28. Minute ebenso zu harmlos ab, wie Aziz Bouhaddouz drei Minuten später. In der 42. Minute köpfte Marvin Bakalorz den Ball nach einer Pusch-Ecke knapp neben das Hallenser Tor. In der 44. Minute verbuchten die bis dahin völlig harmlosen Gäste ihre erste Torchance. Tom Zimmerschied traf aus 17 Metern die Latte.

Youngster Baran Mogultay hatte die große Chance für den MSV Duisburg zur Führung. Foto: firo

Nach dem Seitenwechsel verbuchte Phillip König in der 58. Minute die erste Chance, der Stürmer verzog jedoch im Strafraum aus halbrechter Position. Baran Mogultay sorgte fünf Minuten später mit einem Distanzschuss, bei dem sich die Hallenser Abwehr verschätzte, für Gefahr.

MSV-Trainer Ziegner wechselt Stoppelkamp und Ekene ein

In der 65. Minute durften die Duisburger Fans dann aber jubeln. Marvin Bakalorz köpfte in Anschluss an eine Ecke von Kolja Pusch zur Duisburger Führung ein. Anschließend wechselte Torsten Ziegner doppelt: Für Kolja Pusch kam Moritz Stoppelkamp, für Phillip König Chinedu Ekene.

Halle musste nun mehr investieren, tat sich dabei aber schwer. MSV-Keeper Vincent Müller hatte mit einem Schuss von Tom Zimmerschied keine Probleme (74.). Baran Mogultay hätte in der 87. Minute alles klar machen können, scheiterte jedoch am Hallenser Keeper Felix Gebhardt, der zur Ecke faustete.

Für den MSV Duisburg geht es am Samstag, 8. Oktober, 14 Uhr, mit der Auswärtspartie beim Aufsteiger SV Elversberg weiter.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: MSV Duisburg