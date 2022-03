MSV Duisburg: Bakalorz, Feltscher und Ajani enttäuschen - Note 5

Braunschweig. Der MSV Duisburg verliert sein Auswärtsspiel bei Eintracht Braunschweig mit 1:2 (0:1). Für die Zebras war mehr möglich. Die Einzelkritik.

Leo Weinkauf: In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit bei einem Schuss aus spitzem Winkel von Lauberbach auf dem Posten. War bei den Gegentreffern machtlos. Insgesamt sicherer Auftritt. Note: 3

Vincent Gembalies: In der Abwehr mit Licht und Schatten. Blockte in der 39. Minute in höchster Not einen Schuss von Henning ab. Brachte den MSV allerdings durch Ballverluste und Schwächen im Stellungsspiel zweimal in Schwierigkeiten. Note: 4

Marvin Bakalorz: Nach der Corona-Pause wieder als Abwehrchef im Einsatz. Hatte Mühe, die Defensivreihe zu führen. Hohe Foulquote, ab der 43. Minute gelbbelastet. Blieb zur Pause mit einer Verletzung am Sprunggelenk in der Kabine. Note: 5

Tobias Fleckstein: Zunächst auf der Außenposition in der Abwehrkette am Ball. In der zweiten Halbzeit dann auf der zentralen Abwehrposition im Einsatz. Insgesamt solide Leistung. Traf in der ersten Minute der Nachspielzeit zum 1:2, verdiente ich dadurch die Bestnote im Duisburger Team. Note: 2,5

Marvin Ajani: Auf der Außenbahn wirkungslos. Es lief wenig zusammen, viele Ballverluste, keine Impulse. Note: 5

Marvin Knoll: Im defensiven Mittelfeld ohne Zugriff, machte beim zweiten Braunschweiger Treffer zum 2:0 keine gute Figur, hätte die Situation klären müssen. Räumte in der 71. Minute für Offensivkraft Ademi den Platz. Note: 5

Marlon Frey: Rückte aus der Abwehr ins Mittelfeld vor. Bediente Stürmer Bouhaddouz in der 30. Minute mit einem feinen Steilpass. Weitere Glanzlichter blieben aus, konnte in der Schnittstelle zwischen Abwehr und Angriff nur wenig bewegen. Note: 4

Niko Bretschneider: Musste das 1:0 der Braunschweiger auf seine Kappe nehmen, hätte die Situation per Kopf klären müssen. War zu diesem Zeitpunkt allerdings schon angeschlagen, da er zwei Minuten zuvor mit dem Braunschweiger Consbruch zusammengeprallt war. Der Außenspieler ging in der 20. Minute benommen zu Boden, Sanitäter brachten ihn per Trage vom Platz. Für ihn kam Kwadwo ins Spiel. Keine Note

John Yeboah: Nach zuletzt starken Leistungen diesmal enttäuschend. Konnte sich in der Offensive kaum durchsetzen und auch nicht seine Schnelligkeit auf die Platte bringen. Note: 4,5.

Aziz Bouhaddouz: Scheiterte in der 30. Minute nach einem langen Pass per Direktannahme am Torwart. Rackerte viel, blieb oft aber glücklos. Bei gegnerischen Standards in der Defensive mit seiner Kopfballstärke zur Stelle. Note: 3,5.

Moritz Stoppelkamp: Bemühte sich unmittelbar nach dem Braunschweiger 1:0 mit einem 17-Meter-Schuss um eine Antwort, scheiterte aber am Torwart. Der Kapitän wollte viel, es lief für ihn aber kaum etwas zusammen. Note: 4,5.

Rolf Feltscher (l.) und John Yeboah reagieren auf die Pleite des MSV Duisburg in Braunschweig. Foto: firo

Leroy Kwadwo: Kam in der 22. Minute für Bretschneider, spielte zunächst auf der Außenposition der Mittelfeldreihe, nach der Pause als Linksverteidiger im Einsatz. Verhinderte in der 59. Minute mit einem starken Tackling gegen Lauberbach im Strafraum das Braunschweiger 2:0. Ordentliche Leistung. Note: 3

Rolf Feltscher: Ungewohnter Platz auf der Auswechselbank. Kam in der 46. Minute für Bakalorz. Leitete mit einem Ballverlust den Angriff zum zweiten Braunschweiger Treffer ein. Knallte den Ball nach Ademis Pfostentreffer in die Wolken. Ein gebrauchter Nachmittag für den Außenspieler. Note: 5

Orhan Ademi: Kam in der 71. Minute für Knoll und verpasste wenige Sekunden nach seiner Einwechslung mit einem Pfostenschuss den Anschlusstreffer.

Julian Hettwer: Kam in der 87. Minute für Ajani.

Alaa Bakir: Kam in der 87. Minute für Yeboah.