MSV-Drama in Zwickau und Bakalorz-Tätlichkeit im Video

Der MSV Duisburg hat auf dramatische Art und Weise in Zwickau verloren. Am Samstag unterlag der Fußball-Drittligist mit 2:3 (1:1). Dabei führten die Zebras bis zur 87. Minute mit 2:1. Was folgte, waren katastrophale Minuten aus Duisburger Sicht. Der MSV kassierte unter Interimstrainer Uwe Schubert noch zwei Treffer, Marvin Bakalorz sah in der 90. Minute die Rote Karte nach einer Tätlichkeit.

