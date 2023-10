Miese Stimmung beim MSV Duisburg: Fans beschimpfen Alexander Esswein

Duisburg. Vor dem Derby gegen Rot-Weiss Essen könnte die Stimmung beim MSV Duisburg nicht schlechter sein. Die Fans der Zebras trauern, einige wüten.

Von der Gästetribüne der Schauinslandreisen-Arena schallte es: „Absteiger, Absteiger.“ Die Fans des Fußball-Drittligisten Arminia Bielefeld, die immerhin zwei Abstiege in nur zwei Jahren in den Knochen haben, verhöhnten ihre Gastgeber. Den Fans des MSV Duisburg hatte es nach der 0:1 (0:1)-Niederlage gegen die Arminia am Samstag hingegen weitgehend die Sprache verschlagen. Sie verließen zum großen Teil schweigend die Arena. Im Bereich der Haupttribüne beschimpften vereinzelte Fans Offensivspieler Alexander Esswein auf dem Weg in die Kabine. Das war es aber auch schon. Duisburg ist nicht wütend, Duisburg trauert.