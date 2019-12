Duisburg. Der Drittligist MSV Duisburg hat am Freitag Michael Klatt als neuen Geschäftsführer vorgestellt. Der neue Mann kommt vom FC Kaiserslautern.

Michael Klatt wird neuer Geschäftsführer beim MSV Duisburg

Es läuft derzeit für den MSV Duisburg. Die Zebras sind Spitzenreiter in der 3. Liga. Und vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (14 Uhr) bei der SpVgg Unterhaching konnte der MSV mit Michael Klatt auch einen neuen Geschäftsführer präsentieren.

Das sagt der MSV-Vorstandsvorsitzende Ingo Wald über den neuen Duisburger Geschäftsführer

„Naturgemäß gab es viele Interessenten. Mit Michael Klatt hat sich aber sehr schnell eine Persönlichkeit heraus kristallisiert, die in die funktionierende Struktur beim MSV passt. Er wird mit seiner Erfahrung natürlich neue Akzente gerade in der Prozessoptimierung setzen, aber auch auf Bewährtes aufbauen“, betont Ingo Wald den Winter-Neuzugang.





Der MSV-Vorstandsvorsitzende ergänzt: „Mit der jetzt durch den DFB ohne weitere Auflagen bestätigten Nachlizenzierung haben wir erneut bewiesen, dass wir mit unseren Mitarbeitern auf allen Ebenen gut aufgestellt sind. Und auch in der Vorbereitung auf die Lizenzierung für die neue Saison – in welcher Liga auch immer – sind wir schon sehr weit. Michael Klatt kommt in ein funktionierendes Team und nicht als Feuerwehrmann!“





Der 51-Jährige wechselte nach verantwortlichen Management-Tätigkeiten für renommierte Industrie-Unternehmen 2016 als Vorstand für Finanzen und Operatives zum 1. FC Kaiserslautern, wurde im Frühjahr 2018 zum Vorstandsvorsitzenden der „Roten Teufel“ bestellt und im Herbst des gleichen Jahres Geschäftsführer der neue gegründeten 1. FC Kaiserslautern Management GmbH.

Klatt freut sich auf die Aufgabe beim MSV Duisburg

„Diese absolute Fokussierung und Ruhe, mit der beim MSV gearbeitet wird, auch in harten Zeiten, und dieses Vertrauen und diese Leidenschaft, mit der die Fans und die Menschen diesen Verein leben, hat mich begeistert“, verdeutlicht Klatt. „Deshalb freue ich mich sehr, Teil des MSV-Teams zu werden und die Ärmel für diesen Traditionsclub hochzukrempeln.“





Michael Klatt wird Nachfolger von Peter Mohnhaupt, der den MSV im Sommer 2019 verlassen hatte. Interims-Geschäftsführer Dirk Broska wird künftig wieder seine Tätigkeit im Aufsichtsrat des MSV aufnehmen. (fs)