Jetzt sucht der MSV Duisburg noch einen Sportvorstand

Nach dem Gespräch mit Trainer Torsten Lieberknecht bat MSV-Pressesprecher Martin Haltermann um eine Nachspielzeit: Der Fußball-Drittligist aus Duisburg stellte seinen neuen Geschäftsführer vor. Michael Klatt (51), zuletzt beim Klassenkameraden 1. FC Kaiserslautern tätig, übernimmt den Job.

MSV-Präsident Ingo Wald stellte den Geschäftsführer persönlich vor. Zum Termin waren auch seine Vorstandskollegen Robert Philipps und Udo Steinke in den Presseraum der Schauinsland-Reisen-Arena gekommen. Michael Klatt tritt die Nachfolger von Peter Mohnhaupt und Dirk Broska an. Wald dankte den beiden Vorgängern für ihre gute Arbeit. Mohnhaupt war bis zum Sommer für die Zebras tätig. Broska gibt als Mann des Übergangs die Aufgabe zum 1. Januar ab.

Dann wird Klatt, der in Hildesheim zur Welt kam, sein Fußball-Herz zuerst an Werder Bremen verschenkte und jetzt in Frankfurt lebt, die Geschäftsführung übernehmen. Der neue Geschäftsführer war in Kaiserslautern Vorstand für Finanzen und Operatives. Seinen Abschied zum Jahresende hatte er beim FCK schon im Herbst bekannt gegeben. Klatt stellte sich selbst als Finanzexperte vor. Er hat das Ziel, in erreichbarer Zukunft „das negative Eigenkapital“ des MSV, wie es im Wirtschaftsdeutsch heißt, in ein positives zu verwandeln. Gemeint ist: Der MSV hat derzeit mehr Verbindlichkeiten als Guthaben. Das soll sich ändern.

Für MSV-Präsident Wald „die Idealbesetzung“

Ingo Wald beschrieb den neuen Mann als Arbeitnehmer, der perfekt ins Anforderungsprofil passe. „Wir wollten einen ausgewiesenen Finanzfachmann haben und einen Mann, der aktiv mitarbeitet und die Ärmel aufkrempelt.“ In den Gesprächen mit mehreren Kandidaten habe sich relativ schnell herausgestellt: „Das passt. Wir sind zu der Überzeugung gekommen, dass Michael Klatt die Idealbesetzung ist.“ Michael Klatt, der von einem Traditionsverein mit großen finanziellen Sorgen im Sommer kam, sagte zu seiner Entscheidung für Duisburg: „Der MSV unterscheidet sich von anderen Traditionsvereinen dadurch, dass er sehr stark konzentriert an Themen arbeitet, auch und gerade in einer Phase, in der es besonders schwer ist.“

Das angesprochene Thema sind die Finanzen des Klubs: „Ich glaube, dass ich meine Erfahrung einbringen kann, dass man nicht nur sportlich vorankommt, sondern auch finanziell und organisatorisch gut aufgestellt ist.“

Beim MSV geht es vor allem ums Geld

Vor seiner Zeit beim Roten Teufel war Klatt in der Wirtschaft tätig. Das Fußballspielen hat er nach der B-Jugend drangegeben. Die Entscheidung für Klatt mit seiner Expertise weist aus, welchen Schwerpunkt der MSV derzeit setzt. Es geht vor allem ums Geld. „Das ist in unserer Situation der richtige Weg“, sagte Präsident Wald im Pressegespräch.

Wald räumte zudem ein, dass man in den Gremien noch ein Defizit in Sachen Sportkompetenz habe. Er deutete aber an, dass das neue Vorstandsmitglied, das im Rahmen der nächsten Jahreshauptversammlung im Frühjahr gewählt gewählt werden soll, dieses Wissen mitbringt.