Live-Ticker: MSV Duisburg will gegen Wehen wieder siegen

Duisburg. In der 3. Liga trifft der MSV Duisburg auf Wehen Wiesbaden. Mit einem Sieg könnten die Zebras in der Tabelle klettern.

Nach sechs Punkten in den ersten vier Drittligaspielen will der MSV Duisburg mehr. Vier Punkte erhofft sich Trainer Pavel Dotchev in der englischen Woche. Und die ersten drei könnten schon heute eingefahren werden, denn die Zebras treffen in der Schauinslandreisen-Arena auf Wehen Wiesbaden (19.00 Uhr).

„Wenn wir nicht punkten, ist es kein guter Start“, sagt Dotchev. Im Umkehrschluss heißt das: Sollten am Sonntagnachmittag mindestens zehn Punkte aus sechs Spielen zu Buche stehen, wäre der Deutsch-Bulgare zufrieden. Die nun anstehende Heimpartie bezeichnete der Fußball-Lehrer zudem als „ein Spiel, in dem wir punkten müssen“.

Hier geht's zum Live-Ticker:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: MSV Duisburg