Live! MSV will Gemüter mit Sieg gegen Meppen beruhigen

Duisburg. Der MSV Duisburg empfängt heute ab 14 Uhr den SV Meppen. Für die Duisburger ist es ein Spiel mit Signalwirkung für die kommenden Wochen.

Der MSV Duisburg steht in der 3. Liga einmal mehr unter Zugzwang. Ein Heimsieg gegen den SV Meppen heute ab 14 Uhr könnte die Gemüter ein wenig besänftigen. MSV-Trainer Pavel Dotchev will mit einem guten Gefühl in die nächsten zwei Wochen, die von intensiver Arbeit geprägt sein werden, gehen. Auch die übrigen Verantwortlichen dürften ein wenig besser schlafen, wenn die Zebras am Samstag drei Punkte einfahren sollten. Am Dienstag, 12. Oktober, steht die Mitgliederversammlung des Spielvereins auf dem Programm. Mit einem Sieg können die Spieler dazu beitragen, zumindest ein wenig Druck vom Kessel zu nehmen.

