2:2! Leidenschaftlicher MSV verpasst Befreiungsschlag

Mannheim. Der kriselnde MSV Duisburg hofft nach zuletzt fünf Spielen ohne Sieg in Mannheim auf ein Erfolgserlebnis. Der Live-Ticker.

Es waren keine drei Minuten gespielt, da passiert genau das, was aus Sicht des MSV Duisburg nicht passieren durfte: Der MSV geriet in Rückstand. Arne Sicker ließ sich nach einem Steilpass auf der linken Abwehrseite zu leicht von Costly abkochen, dieser legte einmal quer auf Ferati, der nach einem Haken den Ball unhaltbar in den linken Winkel schlenzte. Doch die Zebras kämpften sich zurück. Schon nach elf Minuten wurden sie belohnt. Sauer fand mit seiner Hereingabe Ghindovean am langen Pfosten. Nachdem sein erster Versuch abgeblockt wurde, drosch der 19-Jährige den Ball unhaltbar aus spitzem Winkel zum 1:1 in die Maschen (11.).

Es entwickelte sich ein intensives Fußballspiel, in dem sich die Hausherren trotz eines beherzten Auftritts der Zebras nach einer halben Stunde ein Übergewicht erspielten. Nachdem Leo Weinkauf einmal Glück hatte, dass ein übermotivierter Ausflug nicht bestraft wurde, entpuppte er sich zum sicheren Rückhalt. Gleich drei Mal musste sich der Schlussmann in höchster Not auszeichnen, warf sich bei der größten Chance der Partie reflexstark in den Schuss des freistehenden Costly (36.). Weinkauf war es zu verdanken, dass der MSV mit einem Remis in die Pause ging.

MSV-Kapitän Stoppelkamp traf zum zwischenzeitlichen 2:1

Die Meidericher tankten in der Halbzeit offenbar Kraft. Der MSV legte rasant los, setzte Waldhof früh unter Druck und erzwang so die Führung. Nach einem Getümmel im Strafraum behauptete Karweina den Ball und bediente Stoppelkamp. Der Kapitän nahm am linken Sechzehnereck Maß und zirkelte das Spielgerät traumhaft in den langen Winkel. Doch Mannheim pochte direkt auf den Ausgleich und musste nicht lange warten. Wieder war es Ferati, der ungestört aus 20 Metern zum 2:2 das untere Toreck fand (61.).





Nach dem Tor blieb der SV Waldhof aktiver, während dem MSV der große Aufwand anzumerken war. Das 2:2 konnte dennoch über die Zeit gebracht werden.

Hier gibt es den Ticker zum Nachlesen: