LIVE! MSV gegen Wiesbaden mit zwei Wechseln in der Startelf

Duisburg. Der MSV Duisburg braucht gegen Wehen dringend ein Erfolgserlebnis. Trainer Gino Lettieri muss sein Team umbauen. Das Spiel im Live-Ticker.

Insolvenz-Falschmeldungen und eine immer längere Verletztenliste: Der Drittligist MSV Duisburg tritt mit weiteren Sorgen die nächste Heimaufgabe an diesem Samstag (14 Uhr/MagentaSport) gegen den SV Wehen Wiesbaden an. Da beim Tabellenletzten in Connor Krempicki und Lukas Scepanik zwei Mittelfeldspieler ausfallen, ist Trainer Gino Lettieri gegen seinen Ex-Klub zu wechseln gezwungen. Der 19 Jahre alte Darius Ghindovean rückt in die Startaufstellung. Auch Verteidiger Dominik Schmidt beginnt zunächst.

Unter der Woche war bereits bekannt geworden, dass sich Abwehrspieler Nico Bretschneider einem Eingriff an der Hüfte unterziehen muss. Positive Nachrichten sendet derweil Leroy Mickels. Der 25-jährige Mittelfeldspieler sitzt wieder auf der Bank. Seinen letzten Einsatz hatte er Mitte Oktober.

MSV-Trainer Gino Lettieri wartet weiterhin auf einen Sieg

Die Vorzeichen vor dem Heimspiel sind eigentlich wie immer: Der MSV, mittlerweile am Tabellenende angelangt, braucht dringend ein Erfolgserlebnis. In keinem der acht Heimspiele konnte der Drittligist dreifach punkten. Auch Gino Lettieri wartet nach seiner Amtsübernahme weiterhin auf einen Sieg. Ein einzelner Erfolg reicht mittlerweile nicht mehr aus, betonte der 53-Jährige: „Es muss nicht nur ein Sieg her. Um da hinten rauszukommen, müssen mehrere Siege her.“

Diskussionen über die finanzielle Situation des MSV

Unter der Woche sah sich der Verein gezwungen, auf Falschmeldungen über den Start eines Insolvenzverfahrens zu reagieren. Der MSV prüft rechtliche Schritte. Unabhängig davon arbeitet der Klub weiterhin an der Finanzierung der Saison. „Wir haben gute Gespräche geführt, die Saison durchzufinanzieren. Ich bin weiter optimistisch“, hatte Geschäftsführer Thomas Wulf erklärt. Trainer, Spieler und Betreuer erklärten sich derweil zu einem Gehaltsverzicht bereit. Wie hoch dieser ausfällt, ist nicht bekannt.

Trainer Gino Lettieri trifft am Samstag auf seinen Ex-Klub Wehen Wiesbaden. In der Saison 2010 bewahrte er die Hessen vor dem Abstieg aus der Dritten Liga. In der darauffolgenden Saison verpasste er mit Wiesbaden knapp die Relegationsspiele zur zweiten Liga. Aktuell rangiert das Team von Trainer Rüdiger Rehm auf Rang sechs.

So spielen der MSV und Wehen

Duisburg: 1 Weinkauf - 2 Sauer, 26 Gembalies, 3 Dominik Schmidt, 17 Sicker - 36 Kamavuaka, 21 Jansen - 9 Engin, 8 Ghindovean, 10 Stoppelkamp - 24 Vermeij. - Trainer: Lettieri

Wiesbaden: 1 Boss - 22 Ajani, 4 Mockenhaupt, 17 Carstens, 19 Niemeyer - 13 Medic - 21 Hollerbach, 18 Lais, 15 Chato, 7 Korte - 11 Maurice Malone. - Trainer: Rehm

Schiedsrichter: Patrick Kessel (Norheim)

