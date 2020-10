MSV Duisburg Live: MSV Duisburg will in Lübeck endlich wieder punkten

Lübeck. Der MSV Duisburg hat nur einen Punkt auf dem Konto. Dies will der Fußball-Drittligist ab 14 Uhr beim VfB Lübeck aber ändern. Der Live-Ticker.

Die Forderungen sind hoch: Das Ziel des MSV Duisburg kann und muss der erste Dreier sein. Gegen einen Neuling darf der Anspruch nicht darunter liegen. Der VfB Lübeck hat ebenfalls erst einen Punkt und steht in der Tabelle auf Platz 14 um einen Rang besser als der MSV. Die Hausherren, geführt von Trainer Rolf Landerl, wissen: Favoriten fängt man am besten früh in der Saison. Der MSV spielt zum Beispiel die Rolle eines Favoriten (noch) im Probenmodus.

