MSV Duisburg: Plötzlich Krise - 0:1-Niederlage beim SC Verl

Paderborn. Der MSV Duisburg ist zum vierten Mal in Folge ohne Sieg geblieben. Beim SC Verl setzte es eine 0:1-Pleite. Marvin Senger sah Gelb-Rot.

Jetzt müssen sich die Verantwortlichen des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg nun doch mit einer handfesten Krisensituation befassen. Die Zebras verloren am Sonntag ihr Auswärtsspiel in Paderborn beim SC Verl vor 1761 Zuschauern – darunter rund 1100 MSV-Anhänger -- mit 0:1 (0:0). Die Meidericher sind damit seit vier Spielen sieglos. In den letzten drei Partien setzte es jeweils Niederlagen. Zudem sah MSV-Abwehrspieler Marvin Senger Gelb-Rot. Noch stürzen die Duisburger gepolstert ab. Der MSV belegt Platz zwölf, der Vorsprung auf die Abstiegsplätze beträgt vier Punkte.

MSV-Trainer Torsten Ziegner brachte in der Innenverteidigung erwartungsgemäß Tobias Fleckstein für den gesperrten Sebastian Mai. Etwas überraschend musste sich Stürmer Aziz Bouhaddouz mit der Reservistenrolle begnügen. Für ihn kam Kolja Pusch in die Mannschaft. „Er war einfach mal dran“, begründete der Coach die Pusch-Aufstellung. Der Ex-Uerdinger nahm die Rolle im zentralen offensiven Mittelfeld ein. Chinedu Ekene spielte in der Spitze.

Der MSV begann aggressiv, setzte Verl schon früh - oft bereits an der Strafraumgrenze unter Druck. Marvin Ajani verstolperte den Ball in der achten Minute in Anschluss an eine Stoppelkamp-Ecke im Fünfmeter-Raum. Eine Minute später versuchte es Chinedu Ekene mit einem Distanzschuss, der aber keine Gefahr für Verl darstellte.

Zerfahrene Begegnung zwischen Verl und dem MSV Duisburg

In der zwölften Minute setzten die Gastgeber ein erstes Signal. MSV-Torhüter Vincent Müller klärte bei einem 20-Meter-Schuss von Yari Otto mit den Fäusten zur Ecke. Der frühe Duisburger Schwung war schnell dahin, Verl spielte nun mit. Insgesamt war das Geschehen nun zerfahren, die Fehlerquote auf beiden Seiten nahm zu. In der 33. Minute konnte MSV-Kapitän Moritz Stoppelkamp zumindest mit einem Standard für etwas Gefahr sorgen. Einen Freistoß aus 25 Metern setzte er jedoch über das Tor.

In der 36. Minute patzte der Verler Keeper Niclas Thiede bei einer Ballannahme mit dem Fuß, Moritz Stoppelkamp und Kolja Pusch konnten daraus aber kein Kapital schlagen.

Zum Seitenwechsel kam Aziz Bouhaddouz für Joshua Bitter ins Spiel. Bitter war früh gelbbelastet, hielt sich zudem kurz vor dem Pausenpfiff den Fuß. Marvin Ajani nahm die rechte Verteidigerposition ein, vor ihm wirkte nun Chinedu Ekene, und Bouhaddouz rückte ins Zentrum.

Tobias Knost erzielt das Siegtor für den SC Verl

In der 57. Minute jubelten die Gastgeber. Die Duisburger Abwehr schwamm, Verl kombinierte, und Tobias Knost traf aus 15 Metern ins untere rechte Eck zur Verler Führung. MSV-Trainer Torsten Ziegner wechselte in der 63. Minute. Für den schwachen und überdies auch angeschlagenen Jonas Michelbrink kam Niclas Stierlin. Marlon Frey ersetzte Kolja Pusch.

Aziz Bouhaddouz hatte in der 74. Minute mit einem abgeblockten Schuss Pech. Einen Freistoß von Moritz Stoppelkamp aus 17 Metern eine Minute später wehrten die Ostwestfalen zur Ecke ab. Es war die letzte Chance für den MSV. Kurz vor Schluss kassierte Innenverteidiger Marvin Senger nach wiederholtem Foulspiel noch Gelb-Rot und muss nun einmal aussetzen. Auf Verler Seite traf Tom Baack in der Nachspielzeit noch den Innenpfosten.

Für den MSV geht es am Freitag, 23. September, 19 Uhr, im Stadion Niederrhein mit dem FVN-Pokalspiel beim Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen weiter. In der Liga folgt für die Zebras am Samstag, 1. Oktober, 14 Uhr, das Heimspiel gegen den Halleschen FC.

