Live: MSV Duisburg will beim 1. FC Saarbrücken nachlegen

Saarbrücken. Langsam kommt Drittligist MSV Duisburg auf Betriebstemperatur. Ab 14 Uhr geht es zum Start der Englischen Woche gegen den 1. FC Saarbrücken.

Die Spiele gegen den 1. FC Saarbrücken waren für den Fußball-Drittligisten MSV Duisburg in der vergangenen Saison komplizierte und erfolglose Geschichten. Nun wollen es die Zebras ab 14 Uhr im Ludwigspark besser machen. Allmählich kommen die Duisburger auf Betriebstemperatur. Zudem nehmen die Meidericher den Schwung vom 3:0-Auftaktsieg gegen den TSV Havelse mit in die Partie.

Vor dem ersten Match in der Fremde spielt MSV-Trainer Pavel Dotchev mit offenen Karten. Der 55-Jährige will seine Startaufstellung gegenüber der letzten Partie nicht verändern. Dotchev: „Wir haben keine Geheimnisse. Warum soll ich jetzt Geschichten erzählen?“ Das spricht für ein gesundes Selbstbewusstsein – ohnehin möchte der Trainer schnell an den Punkt kommen, an dem sich der Gegner am MSV orientiert – und nicht umgekehrt.

Zum Live-Ticker der Partie Saarbrücken - MSV Duisburg geht es hier.

