Live! Riesen-Chance für MSV Duisburg − aber noch 0:0 in Köln

Köln Trainer Engin Vural soll beim MSV Duisburg die Wende einleiten. Der Tabellenletzte der 3. Liga spielt bei Viktoria Köln. Der Live-Ticker.

Der MSV Duisburg hat einen Fehlstart hingelegt. Die Zebras holten in den ersten sechs Spielen nur drei Punkte und stürzten auf den letzten Tabellenplatz der 3. Liga ab. Nach dem 2:3 gegen den SC Verl am vergangenen Wochenende trennte sich der MSV deshalb von Torsten Ziegner − es war die erste Trainerentlassung im deutschen Profifußball in dieser Spielzeit. Nun setzt der Klub auf eine Interimslösung, die allerdings auch eine Dauerlösung werden könnte: Engin Vural, bisher Jugendtrainer des MSV, steht an diesem Samstag (14 Uhr/MagentaSport) in der Partie bei Viktoria Köln an der Seitenlinie. Der 38-Jährige, ein gebürtiger Duisburger, ist einer der jüngsten Trainer in der MSV-Geschichte.

MSV Duisburg ohne Esswein

Vural hat vier Änderungen in der Startelf vorgenommen: Baran Mogultay, Marvin Senger, Chinedu Ekene und Rolf Feltscher beginnen. Santiago Castaneda, Tobias Fleckstein und Marvin Knoll sitzen im Sportpark Höhenberg zunächst auf der Bank, Alexander Esswein steht hingegen nach einer Finger-Operation nicht im Spieltagskader. Trotz der schwierigen sportlichen Situation habe er bei seiner Mannschaft „keine Verunsicherung in den ersten Tagen gespürt“, sagte Vural kurz vor dem Anpfiff bei MagentaSport. „Ich glaube, dass wir gut vorbereitet sind.“ Gelingt das Vural-Debüt bei den Profis? (fs)

Die Startaufstellungen:

Köln: Rauhut - Schultz, Lorch, Greger - Koronkiewicz, Russo, Henning, May - Marseiler - Philipp, Becker

Duisburg: Müller - Bitter, Senger, Mai, Mogultay - Stierlin, Jander - Feltscher, Köpke, Köther - Ekene

