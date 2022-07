MSV Duisburg: Achtbares Remis gegen Athletic Bilbao

Duisburg. Der MSV Duisburg hat beim Cup der Traditionen das zweite Spiel 1:1 gegen Athletic Bilbao gespielt. Marlon Frey verschoss zudem einen Strafstoß.

Es war eine besondere Generalprobe für den MSV Duisburg. Fünf Tage vor dem Auftaktspiel in der 3. Liga beim VfL Osnabrück trafen die Zebras am Sonntag beim Traditionsturnier in der heimischen Arena auf Borussia Mönchengladbach und Athletic Bilbao.

Torsten Ziegner unterstreicht: „Ein cooles Ergebnis dazu wäre brauchbar." Der Coach will sich mit seinem Team vor dem eigenen Publikum gut präsentieren.

Den Anfang machte am Sonntagnachmittag das Duell mit Borussia Mönchengladbach. Gegen den Bundesligisten kassierten die Zebras in einer sehr chancenarmen Partie - gespielt wird einmal 45 Minuten - eine 0:1-Niederlage. Das einzige Tor des Spiels erzielte ausgerechnet ein Duisburger: Neuzugang Sebastian Mai bugsierte den Ball nach zwölf Minuten über die eigene Torlinie.

Im zweiten Spiel des Tages holten die Duisburger ebenfalls ein achtbares Ergebnis - und diesmal sogar Zählbares. Gegen Bilbao, das zuvor 0:0 gegen Gladbach spielte, hieß es nach den 45 Minuten 1:1. Nicolas Serrano Galdeano brachte die Basken nach 20 Minuten in Führung, doch Marvin Ajani glich in der 35. Minute aus dem Nichts aus. Frey hatte geflankt, Ajani war per Kopf zur Stelle. Zwei Minuten später stand das Duo wieder im Blickpunkt, denn nach einem Foul an Ajani trat Frey zum Strafstoß an - scheiterte jedoch am Keeper der Spanier.

Der MSV beendete das Turnier somit auf dem dritten Platz, Sieger wurde Mönchengladbach.

