Live! Frühe MSV-Führung schon Geschichte - Ingolstadt dreht Spiel

Trat eine schwere Mission an: MSV-Trainer Gino Lettieri.

Ingolstadt. Fußball-Drittligist MSV Duisburg startet mit einer schwierigen Aufgabe ins Pflichtspiel-Jahr 2021. Verfolgen Sie die Partie im Live-Ticker.

Neues Jahr, alte Sorgen: Fußball-Drittligist MSV Duisburg muss am Sonntag bei der Auswärtspartie beim FC Ingolstadt 04 (13 Uhr) neue personelle Probleme kompensieren. Am Freitag verletzte sich Kapitän Moritz Stoppelkamp im Training. Der 34-Jährige kann aber trotzdem heute spielen.

Unter der Woche kam Duisburg in einem Testspiel gegen den Regionalligisten SV Rödinghausen nicht über ein 1:1-Remis hinaus. Der MSV führte am Mittwoch an der Westender Straße zur Pause durch ein Tor von Julian Hettwer (26.) mit 1:0. Rödinghausen kam aber noch durch ein Eigentor von Arnold Budimbu (54.) zum Ausgleich. Connor Krempicki gab dabei sein Comeback und spielte 90 Minuten durch.