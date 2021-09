Spätes Gegentor: MSV Duisburg verliert bei Türkgücü München

München. Bittere Niederlage für den MSV Duisburg. Trotz ordentlicher Leistung verlieren die Zebras das Auswärtsspiel bei Türkgücü München.

Im Montagspiel der dritten Fußball-Liga unterlag der MSV Duisburg vor 600 Zuschauern Türkgücü München durch einen späten Gegentreffer mit 0:1 (0:0). Die Zebras war an der Grünwalder Straße lange die bessere Mannschaft. Für Haltungsnoten finden in der Tabelle keine Berücksichtigung. Nach der Niederlage schauen die Meidericher wieder in den Rückspiegel.

Nach zwei 0:3-Niederlagen wirkte der Tabellennachbar lange verunsichert und dann lediglich reagierend. Der Spielverein ließ aber seine klaren Chancen aus und versäumte es, frühzeitig die Ernte in die Scheuer zu fahren. Ein später Geistesblitz (80.) schlug schließlich ein. Albion Vrenezi verhagelte dem MSV die Petersilie. Die Zebras hatten einiges umgesetzt, was Trainer Dotchev verlangt hatte. Nur das entscheidende nicht: Die Punkte mitzunehmen.

Trainer Pavel Dotchev schickte die gleiche Elf wie beim 2:0 gegen die Würzburger Kickers ins Rennen. Der MSV setzte zudem früh ein Zeichen: Nach einer Vorarbeit von Geburtstagskind Marvin Bakalorz leitete Ademi mit Übersicht auf Moritz Stoppelkamp (10.) weiter. Der Kapitän ließ aber die Chance zur zeitigen Führung grob fahrlässig aus und erlaubte Torwart Vollath eine Rettungstat. Auf unlustige Weise kurios: Nachdem der Alterspräsident in der ersten Halbzeit die beste Chance ausließ, patzte gleich nach dem Wechsel das jüngste Zebra. Der 20-jährige Alaa Bakir verlud Torwart und traf dann doch nur das Außennetz.

Dotchevs Kollege Petr Ruman missgönnte den 100 mitgereisten Zebra-Fans jede Wiedersehensfreude mit den drei Ehemaligen. Sinan Karweina und Leroy-Jacques Mickels (kam später) fehlten in der Startelf. Das war zu erwarten. Aber auch Petar Sliskovic musste auf der Bank Platz nehmen. Törles Knöll stürmte solo und wurde ebenfalls früh auffällig. Eine Flanke von der linken Seite suchte und fand den vorbeirutschenden Angreifer nicht. Kaum eine Minute später verpasste Türpitz aus bester Position einen Ball von der linken Münchener Angriffsseite. In beiden Szenen profitierten Duisburgs Innenverteidiger Stefan Velkov und Oliver Steurer vom schlechten Timing des Gegners.

Die Gastgeber hatten ihre Hausaufgaben gemacht. Türkgücü lief hoch an, wann immer es ging. Das mag der MSV nun gar nicht gern. Scharfe Bälle zwischen die Innenverteidiger schmecken dem Zebra ebenfalls nicht. Die Meidericher taten sich lange schwer, jene Ballkontrolle in der Hälfte des Gegners auszuüben, die der Trainer als Lernfortschritt sehen wollte. Nimmt man den kleinen Störversuch von Alaa Bakir (19.) mal aus, dann mussten die Fans bis zur 36. Minute auf die nächste aussichtsreiche Situation warten. Bretschneider konterte über die linke Seite und bediente Orhan Ademi. Sein Kopfball ging aber übers Tor.

Was dem Trainer an Freude verblieb: Der MSV arbeitete konzentriert gegen den Ball, und verwandelte für die Münchener das Abendspiel in einer ermüdende Montagsschicht. Dotchev hatte vor der Wut eines angeschlagenen Boxers gewarnt. Mit zunehmender Spieldauer musste man sich mehr vor dem Gähnen des Buchhalters fürchten. Als Albion Vrenezi aus 20 Meter in der Nachspielzeit einfach mal abzog, schreckte man kurz hoch. Leo Weinkauf war aber noch wach und klärte.

MSV Duisburg mit den Chancen - aber Türkgücü trifft

Nach der Pause brachten die Hausherren dann doch Petar Sliskovic. Der MSV aber hatte die Chancen. Erst Bakir und dann Moritz Stoppelkamp mit einem nur zu hoch gezirkelten Freistoß. Endlich konnte sich der MSV auch mal in der Hälfte des Gegners festsetzen. Marvin Bakalorz ordnete von der Sechs aus die Spielordnung. Die Meidericher hatten den Rasen des Stadions zur Heimaterde erklärt. Jetzt waren auch die Zebra-Fans zu hören.

Die Hausherren hofften nur noch verzweifelt auf den Lucky Punch über einen Konter. Diese Aussicht blieb, weil die Zebras ihre klaren Chancen hatten liegen lassen. In der 80. Minute erfolgte dann die Höchststrafe. Der scharfe Pass durch die Kette fand in Albion Vrenezi einen dankbaren Abnehmer. Weinkauf war ohne Chance. Das Zebra stand urplötzlich als begossener Pudel da.

