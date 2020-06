Live: MSV Duisburg kämpft gegen Uerdingen um Platz eins

Düsseldorf. Der MSV Duisburg muss am Mittwochabend in Düsseldorf gegen den KFC Uerdingen spielen. Die Tabellenführung steht auf dem Spiel. Der Live-Ticker.

Der MSV Duisburg steht im Nachbarschaftsduell gegen den KFC Uerdingen unter Druck. Die Zebras müssen nach dem 1:1 gegen die Würzburger Kickers wieder in die Erfolgsspur zurückkehren, um ihren ersten Tabellenplatz zu verteidigen. Es gilt zum 20. Mal an der Tabellenspitze zu stehen. Die kleinen Bayern und Eintracht Braunschweig sind nach der Corona-Pause so richtig auf Touren und wollen dem MSV die Dauerkarte für den Platz an der Sonne entreißen.

Fehlen wird den Zebras Kapitän Moritz Stoppelkamp. Er erlitt im Würzburg-Spiel eine Zerrung. Von „Glück im Unglück“ sprach MSV-Trainer Torsten Lieberknecht am Dienstag beim Videochat mit der Presse.

KFC Uerdingen - MSV Duisburg: Die Aufstellung

Uerdingen: 17 Vollath - 15 Bittroff, 32 Maroh, 5 Lukimya, 12 Guenouche - 28 Manuel Konrad - 8 Kinsombi, 21 Mbom, 22 Barry, 7 Dorda - 11 Rodriguez. - Trainer: Krämer

Duisburg: 1 Weinkauf - 33 Boeder, 26 Gembalies, 5 Compper, 17 Sicker - 28 Ben Balla, 14 Albutat - 13 Daschner, 6 Krempicki, 20 Leroy-Jacques Mickels - 9 Engin. - Trainer: Lieberknecht

Schiedsrichter: Florian Exner (Beelen)

Zuschauer: keine

KFC Uerdingen - MSV Duisburg: Hier geht es zu unserem Live-Ticker