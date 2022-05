Auch im zweiten Spiel unter seiner Regie will Torsten Ziegner einen beherzten Auftritt vom MSV Duisburg sehen.

Live-Ticker Live! MSV Duisburg ist Zünglein an der Waage beim SC Verl

Paderborn. Im letzten Spiel der Saison gastiert der MSV Duisburg in Paderborn - und trifft dort auf den SC Verl. Für den Sportclub geht es um alles.

Die Erleichterung war riesengroß am vergangenen Wochenende, nachdem der MSV Duisburg 1:0 gegen den SC Freiburg II gewonnen hatte. Gleich beim Debüt von Torsten Ziegner, der wenige Tage zuvor als Trainer auf Hagen Schmidt folgte, gelang somit der vorzeitige Klassenerhalt. Das Endspiel gegen den SC Verl am letzten Spieltag konnten die Zebras somit vermeiden.

Wenn der MSV am Samstag (13.30 Uhr) beim Sportclub gastiert - die Partie wird im Stadion des SC Paderborn ausgetragen - geht es für den Gegner aber noch um alles. Nach drei Siegen in Folge hat der SC Verl zwar die Abstiegsränge verlassen. Sollte das Team von Michél Kniat allerdings gegen Duisburg verlieren und zeitgleich Viktoria Berlin den SV Meppen schlagen, müssten die Ostwestfalen den Gang in die Regionalliga antreten. Um einen fairen Wettbewerb zu garantieren, .

